جاده گرمسار وارد فاز اجرایی شد؛ عملیات در قطعه ۲۲تا ۴۰کیلومتری آغاز شد

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود پروژه جاده گرمسار به فاز اجرایی خبر داد و اظهار کرد: پس از اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و طی مراحل اداری، پیمانکار پروژه انتخاب شده و عملیات اجرایی این محور آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه جاده گرمسار برای منطقه کاشان و آران و بیدگل ابراز کرد: این محور یکی از پروژه‌های اساسی و مهم منطقه است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی منطقه داشته باشد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مرحله نخست، عملیات اجرایی پروژه در محدوده کیلومتر ۲۲ تا کیلومتر ۴۰ در حال انجام است و پیمانکار در محل پروژه مستقر شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه مشخصات فنی پروژه پس از انجام بررسی‌های تخصصی تعیین شده است، خاطرنشان کرد: برای تعیین نوع مصالح، مشخصات فنی جاده و شیوه اجرای مسیر، جلسات کارشناسی در وزارتخانه مربوطه برگزار شد و پس از انجام بررسی‌های علمی و آزمایشگاهی خاک منطقه، جمع‌بندی نهایی برای اجرای پروژه صورت گرفت.

معینی افزود: هم‌اکنون عملیات تجهیز کارگاه، استقرار پیمانکار و خرید مصالح در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل روند تجهیز کارگاه، اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی طول کلی محور جاده گرمسار را حدود ۱۰۸ کیلومتر اعلام کرد و گفت: در مرحله فعلی عملیات اجرایی در محدوده کیلومتر ۲۲ تا کیلومتر ۴۰ در دست انجام است و کیلومتر ۴۰ این محور به مرز استان اصفهان می‌رسد.