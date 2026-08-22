به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال اکسلسیور هلند در ابتدای ماه جاری میلادی با جذب علیرضا جهانبخش دست به یک انتقال مهم زد. معمار اصلی این انتقال، مارک رویل، مدیر فنی کنونی باشگاه اکسلسیور، بوده است.

رسانه هلندی «vi.nl» نوشت: وقتی خبرنگار VI در هفته‌ای که اکسلسیور تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز کرده بود، با رویل دیدار کرد، او از حضور بازیکنی با چنین سابقه و جایگاهی در تیم خبر داده بود؛ البته بدون اینکه نام جهانبخش را بر زبان بیاورد. از سوی دیگر، جهانبخش در همان مقطع گفته بود که قصد دارد پس از جام جهانی برای آینده دوران حرفه‌ای خود تصمیم بگیرد و همین موضوع سرنخ لازم را ایجاد کرده بود.

جهانبخش درباره چگونگی شکل‌گیری این همکاری می‌گوید: بله، اولین تماس ما مربوط به مدتی قبل بود. من و مارک یکدیگر را به خوبی می‌شناسیم.

او ادامه می‌دهد: ما سه نفر با هم نشستیم و صحبت کردیم؛ درباره همه چیز، از فوتبال گرفته تا زندگی. از همان ابتدا احساس خوبی داشتم.

ملی‌پوش ایرانی همچنین در پایان فصل گذشته چند مسابقه اکسلسیور را از نزدیک دنبال کرده بود. او درباره این تیم گفت: واقعاً کار بزرگی کردند که توانستند در لیگ بمانند؛ آن هم با فوتبال جذاب. تیم جوانی دارند و روبن هم مربی جوانی است. او عاشق فوتبال است و من هم هنوز همین‌طور هستم.

جهانبخش درباره سبک بازی اکسلسیور نیز گفت: من ترجیح می‌دهم در طول بازی پِرِس کنم و موقعیت بسازم. شیوه بازی تیم با من مطابقت دارد. انرژی‌ای که در تیم وجود دارد فوق‌العاده است.