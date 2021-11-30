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۹ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۸

زلزله ۴ ریشتری دریای خزر در شمال اردبیل احساس شد

زلزله ۴ ریشتری دریای خزر در شمال اردبیل احساس شد

اردبیل - زلزله دریای خزر به بزرگی چهار ریشتر شهرهای شمالی استان اردبیل را تکان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه‌ای به بزرگی چهار ریشتر به مرکزیت دریای خزر در شهرهای بیله‌سوار، جعفرآباد و تازه‌کند استان اردبیل احساس شد.

محل وقوع این زمین لرزه مرکز دریای خزر است که در ساعت ۱۲:۵۱ سه شنبه ۹ آذر به طول جغرافیایی ۵۰.۹۳ و عرض جغرافیایی ۴۰.۳۱ و در عمق ۱۰ کیلومتر زمین رخ داد.

نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها به محل وقوع زلزله اردبیل با ۳۲۲ کیلومتر و رشت با ۳۵۶ کیلومتر فاصله هستند.

همچنین نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زمین‌لرزه شهر جعفرآباد در فاصله ۲۶۰ کیلومتری، تازه کند اردبیل در ۲۶۱ کیلومتری و بیله‌سوار به فاصله ۲۴۳ به ثبت رسیده‌اند.

کد مطلب 5364468

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