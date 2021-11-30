اعلام آمادگی بخش خصوصی برای گازسوز کردن خودروهای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی با وزیر نفت سوریه نشستی مشترک برگزار کردند.

موضوع اصلی این نشست مشترک، همکاری‌های صنعتی، معدنی، نفت و انرژی بود. هر کدام از طرفین درباره ظرفیت‌های اقتصادی و انتظارات خود از همدیگر گفتند.

در این دیدار طرف سوریه‌ای درباره تأمین نیاز این کشور در حوزه LPG و PG و همکاری معدنی، سنگ‌آهن و اکتشافات گفت. سوریه به روغن‌پایه نیاز دارد؛ همچنین تمام تجهیزاتی که در صنعت اکتشاف مورد نیاز است و تأمین آن تجهیزات از طرف سوری مطرح شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اطلاعات جامعی درباره توانمندی‌های ایران در بخش‌های مربوط به صنایع نفت، تولیدات شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی، صنعت و معدن ارائه داد.

همچنین توافق شد که کمیته همکاری دوجانبه بین وزارت نفت سوریه و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران تشکیل شود و در قالب آن کمیته، موضوع‌هایی که در این نشست از طرف دولت و بخش خصوصی مطرح‌شده، بررسی و مسیر اجرایی شدن آن طراحی شود.

یکی از موضوع‌هایی که مورد توجه طرف سوری بود، گازسوز کردن خودروها با CNG بود. از جهتی ایران مازاد گاز دارد و از طرف دیگر این‌ها در LPG توانمندی‌هایی دارند، قرار شد شرکت‌های فعال در بخش خصوصی ایرانی و سوری توافقی امضا کنند تا بتوان صادرات سیلندر گاز برای خودرو انجام شود. همچنین ایستگاه‌های مربوط به پمپاژ گاز به خودرو در سوریه ساخته شود.

در این نشست هیات ایرانی درخواست کرد که با توجه به معادن غنی سوریه، ایران می‌تواند در مسیر اکتشاف معادن به این کشور کمک کند. سنگ‌آهن سوریه می‌تواند برای بازار ایران مناسب باشد.

همچنین موافقت کلی روی همکاری دوجانبه صورت گرفت. وزیر نفت سوریه درباره همکاری‌ها به شیوه تهاتر گفت تا کالاهای مورد نیاز سوری در تجهیزات پالایشگاه‌های نفت و گاز و معادن تأمین شود و در مقابل محصولات معدنی و کالاهای دیگر به ایران صادر شود.

اعلام آمادگی بخش خصوصی برای گازسوز کردن خودروهای سوری

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به حسن روابط تجاری ایران و سوریه و لزوم گسترش آن اشاره کرد: روابط تجاری میان ایران و سوریه به‌ اندازه روابط سیاسی دو کشور رشد نکرده است. وقتی روابط سیاسی و استراتژیک میان دو کشور رشد کرده، چرا نتوانسته‌ایم روابط اقتصادی مستحکم‌تری داشته باشیم؛ این موضوع نیاز به عارضه‌یابی دارد.

وی از موافقت‌نامه‌های امضا شده میان دو کشور گفت: هیچ‌کدام از این موافقت‌نامه‌های امضاشده تابه‌حال اجرایی نشده است؛ باید دلیل اجرایی نشدن این موافقت‌نامه‌ها بررسی شود.

شافعی ادامه داد: بخش خصوصی آماده همکاری با طرف سوریه‌ای است ولی دولت‌ها باید بسترساز این همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، اقامت، سرمایه‌گذاری، بانک، تعرفه‌های ترجیحی و موافقت‌نامه تجارت آزاد باشند. مسئولیت حل این مسائل به عهده دولت‌هاست.

شافعی تصریح کرد: ظرفیت بخش خصوصی برای گازسوز کردن خودروهای سوری بالاست؛ ما تجربه چندین ساله در این حوزه داریم. در صورت علاقه‌مندی سوریه، آماده هستیم شرکت‌های ایرانی را به‌طرف سوری معرفی کنیم.

گفتنی است، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای گازسوز کردن خودروهای سوری مورد استقبال وزیر نفت این کشور قرار گرفت. قرار شد دو طرف در طی دو روز آینده جلساتی برای هماهنگی‌های لازم برگزار کنند.