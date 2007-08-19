برزیل توفانی آغاز کرد / میزبان مغلوب پرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات از روز گذشته با برگزاری چهار دیدار از گروه های A و B آغاز شد. در گروه A کاستاریکا و توگو به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند و کره جنوبی میزبان مسابقات نیز با یک گل مغلوب پرو شد.

برزیل مدعی نخست گروه B نیز در نخستین دیدار خود با نتیجه 7 برصفر از سد زلاندنو گذشت و انگلیس مقابل کره شمالی تن به تساوی یک بریک داد.

گروه A

کاستاریکا یک - توگو یک

کره جنوبی صفر- پرو یک

جدول رده بندی گروه A :

1- پرو 3 امتیاز، 2- کاستاریکا یک امتیاز، 3- توگو یک امتیاز، 4- کره جنوبی بدون امتیاز

گروه B

برزیل 7 - زلاندنو صفر

کره شمالی یک - انگلیس یک

جدول رده بندی گروه B :

1- برزیل 3 امتیاز، 2- کره شمالی یک امتیاز، 3- انگلیس یک امتیاز، 4- زلاندنو بدون امتیاز