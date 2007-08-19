برزیل توفانی آغاز کرد / میزبان مغلوب پرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات از روز گذشته با برگزاری چهار دیدار از گروه های A و B آغاز شد. در گروه A کاستاریکا و توگو به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند و کره جنوبی میزبان مسابقات نیز با یک گل مغلوب پرو شد.
برزیل مدعی نخست گروه B نیز در نخستین دیدار خود با نتیجه 7 برصفر از سد زلاندنو گذشت و انگلیس مقابل کره شمالی تن به تساوی یک بریک داد.
گروه A
کاستاریکا یک - توگو یک
کره جنوبی صفر- پرو یک
جدول رده بندی گروه A :
1- پرو 3 امتیاز، 2- کاستاریکا یک امتیاز، 3- توگو یک امتیاز، 4- کره جنوبی بدون امتیاز
گروه B
برزیل 7 - زلاندنو صفر
کره شمالی یک - انگلیس یک
جدول رده بندی گروه B :
1- برزیل 3 امتیاز، 2- کره شمالی یک امتیاز، 3- انگلیس یک امتیاز، 4- زلاندنو بدون امتیاز
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