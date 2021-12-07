خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- *محمدرضا بهرامی صفت: داستان تیم فوتبال پاس داستان هزار و یک شبی است که اگر بخواهیم از روزگار تلخ و ناکامی آخرین قهرمان آسیا در همدان بنویسیم باید روزها و ماه‌ها وقت بگذاریم که چه بر این تیم در دیار هگمتانه گذشت.

رسیدن از آقایی در فوتبال آسیا به سقوط در لیگ دسته سوم فوتبال کشور حاصل مدیریت غلط مدیران استان همدان بوده است. شاید غریبانه‌ترین و بی‌کس‌ترین دوران پاس در همدان در زمان مدیریت فعلی در دستگاه ورزش استان همدان رقم خورد، وعده‌های تو خالی آوردن اسپانسر قدرتمند برای پاس، عدم حمایت مالی از این تیم ضربات مهلکی را به قهرمان آسیا زد.

در این فصل با وجود هشدار کارشناسان به طعمه خرید امتیاز برای پاس که از طرف فردی هر ساله گفته می‌شود، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان چند ماه پاس را معطل گذاشت و تکلیف سرمربی و بستن این تیم را مشخص نکرد.

پنجره نقل و انتقالاتی تیم فوتبال پاس در این فصل به صورت موقت با سلام و صلوات و تنها صدور کارت ۱۳ بازیکن باز شده است.

غذای بازیکنان با رایزنی داده می‌شود که این شرایط موجود به هیچ وجه زیبنده پاس نیست.

اگر تمام مصاحبه‌های رنگارنگ مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان را در رسانه مرور کنید صحبت از حضور اسپانسر قدرتمند برای پاس زده شده اما همچنان خبری از این وعده‌های پوچ و تو خالی نیست.

امروز یا فردا خبر انحلال پاس را شنیدید تعجب نکنید این ادامه حیات نباتی هم اگر از پاس شاهد هستیم ماحصل ارتباطات و تلاش عباس صوفی رئیس هیئت فوتبال استان همدان بوده است وگرنه شاید خیلی زودتر از این باید پاس منحل می‌شد.

در این هفته تیم فوتبال پاس همدان در یک دیدار پر حاشیه در همدان برابر نود ارومیه شکست خورد تا شکستی تلخ در خانه رقم بخورد.

امروز حال و هوای پاس و ورزش دیار هگمتانه مانند هوای آن سرد و بی روح است، امیدواریم استاندار جدید همدان و نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی نفسی تازه را در ورزش دیار هگمتانه بدمند.

گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان در ۴ هفته نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور ۳ باخت برابر تیم‌های ون پارس نقش جهان اصفهان و خلیج فارس بندر ماهشهر، نود ارومیه و یک تساوی خانگی برابر تیم فوتبال اسپاد تهران کسب کرده و با تنها یک امتیاز در قعر جدول رده‌بندی قرار دارد.

*خبرنگار ورزشی