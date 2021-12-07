جشنواره بین المللی قرآن و عترت آذربایجان شرقی برگزار می شود

حجت الاسلام مظفر رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو نشست مدیران استانی و مسئولین کمیته‌های اجرایی، مقرر شد آزمون‌های این جشنواره در ۱۸ آذر ماه سال جاری در رشته‌های مختلف در استان برگزار شود.

وی ادامه داد: داوری این مسابقات در بخش شفاهی به صورت استانی بوده که با توجه به فرو کش کردن ویروس کرونا در مرکز استان و در سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی استان، برای متسابقین به صورت حضوری (با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی) و در شهرستان‌ها و روستاها به صورت غیر حضوری و از طریق ارتباط مجازی پیش بینی شده است.

دبیر استانی چهارمین جشنواره بین المللی قرآن و عترت (ع) اظهار کرد: آزمون‌های کتبی جشنواره مربوط به رشته‌های صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و تفسیر در روز پنج شنبه هفته جاری بI صورت مجازی و از طریق لینک ارسالی به شرکت کنندگان در این رشته‌ها برگزار خواهد شد.

رجب زاده از شرکت ۱۳۶ نفر در رشته‌های مسابقه‌ای این جشنواره خبر داد و افزود: رتبه‌های برتر مرحله استانی این جشنواره علاوه بر دریافت هدیه در مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد. زمان و محل برگزاری مسابقات کشوری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.