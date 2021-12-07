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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۰

دبیر استانی جشنواره بین المللی قرآن و عترت:

جشنواره بین المللی قرآن و عترت آذربایجان شرقی برگزار می شود

جشنواره بین المللی قرآن و عترت آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز- دبیر استانی جشنواره بین المللی قرآن و عترت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه آذربایجان شرقی از برگزاری آزمون‌های این جشنواره در ۱۸آذر ماه سال جاری در رشته‌های مختلف (شفاهی وکتبی) خبر داد.

حجت الاسلام مظفر رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو نشست مدیران استانی و مسئولین کمیته‌های اجرایی، مقرر شد آزمون‌های این جشنواره در ۱۸ آذر ماه سال جاری در رشته‌های مختلف در استان برگزار شود.

وی ادامه داد: داوری این مسابقات در بخش شفاهی به صورت استانی بوده که با توجه به فرو کش کردن ویروس کرونا در مرکز استان و در سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی استان، برای متسابقین به صورت حضوری (با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی) و در شهرستان‌ها و روستاها به صورت غیر حضوری و از طریق ارتباط مجازی پیش بینی شده است.

دبیر استانی چهارمین جشنواره بین المللی قرآن و عترت (ع) اظهار کرد: آزمون‌های کتبی جشنواره مربوط به رشته‌های صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و تفسیر در روز پنج شنبه هفته جاری بI صورت مجازی و از طریق لینک ارسالی به شرکت کنندگان در این رشته‌ها برگزار خواهد شد.

رجب زاده از شرکت ۱۳۶ نفر در رشته‌های مسابقه‌ای این جشنواره خبر داد و افزود: رتبه‌های برتر مرحله استانی این جشنواره علاوه بر دریافت هدیه در مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد. زمان و محل برگزاری مسابقات کشوری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5369620

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