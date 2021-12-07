ایران کمترین میزان معاهدات دوجانبه استرداد مجرمان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی صبح سه شنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی مبارزه با فساد، اظهار داشت: کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از محدود کنوانسیونی است که در امر مبارزه با جرایم کمترین مشکل را با مفاد آن داریم.

وی افزود: از منظر اینکه تجربیات کشورهای مختلف در یک کنوانسیون جمع شده است برای ما حائز اهمیت است.

غریب آبادی گفت: تا الان ما از مفاد این کنوانسیون بهره‌ای نبردیم جز در مبحث استرداد مجرمان.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در خصوص استرداد مجرمان عموماً کشورها بر مبنای رفتارهای دوجانبه عمل می‌کنند، در این کنوانسیون می‌گوید که اگر بین دو کشوری تفاهمنامه‌ای نیست می‌توان به مفاد این کنوانسیون رجوع و طبق آن عمل کنند.

وی ادامه داد: کشوری هستیم که کمترین میزان معاهدات دوجانبه استرداد مجرمان را داریم. پس می‌توانیم از مفاد این کنوانسیون استفاده کنیم.

غریب آبادی تصریح کرد: رشوه، اختلاس در بخش خصوصی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و… مواردی است که ما یا جرم انگاری نکرده ایم و یا کامل نیست که باید این موارد رفع شود چراکه به نفع کشوری مانند ایران در مجامع بین المللی است.

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: ۱۸۰ کشور این کنوانسیون را تصویب کردند و جهان‌شمول است از طرفی ما هم کشوری هستیم که کمترین معاهدات دو جانبه با کشورها را در زمینه استرداد مجرمان به دلیل پیچیدگی‌هایش داریم و این کنوانسیون می‌تواند به ما بسیار کمک کند. توصیه من به همکارانم در قوه قضائیه این است از این به بعد در باب استرداد مجرمان از مفاد این کنوانسیون استفاده کنیم.

غریب‌آبادی با بیان این‌که نکته مهم دیگر بحث جرم‌انگاری در این کنوانسیون است، گفت: برخی از مفاد این کنوانسیون را در قوانین داخلی جرم‌انگاری نکردیم و توصیه‌ام به مجلس این است که عناوینی که هنوز جرم‌انگاری نکرده‌ایم را در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: یکی از فصل‌های کنوانسیون، همکاری کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با فساد است که کشورهای غربی همواره مخالف آن بوده‌اند و کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران همیشه از آن دفاع می‌کردند. ما از جمله کشورهایی هستیم که متأسفانه برخی از مجرمین اقتصادی از آن متواری شدند و به کشورهای اروپایی گریختند و به همین دلیل کشورهای اروپایی چندان تمایلی برای همکاری با ما ندارند.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان این‌که یکی دیگر از ظرفیت‌های این کنوانسیون، استرداد اموال است گفت: حتی اگر نتوانیم استرداد مجرمان را دنبال کنیم بحث استرداد اموال بسیار مهم است و کشورها باید آن را دنبال کنند. وقتی بحث مبارزه با فساد می‌شود کشورهای اروپایی صدایشان بلند است اما همواره میزبان مجرمان اقتصادی هستند و ما در زمینه بین‌المللی طلبکار هستیم.

غریب‌آبادی افزود: امیدوارم به دنبال راهبرد مبارزه با فساد برویم زیرا راهبرد مقدم بر برنامه است و باید همه بدانند که فساد در کشور سیستماتیک نیست چرا که اراده نظام مبارزه با فساد است.