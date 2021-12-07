به گزارش خبرنگار مهر در چند ماه اخیر شاهد تکرار نشت های اطلاعاتی برخی سامانه‌ها و پایگاه‌ها و همچنین افزایش ارسال پیامک‌های کلاهبرداری ابلاغیه‌های جعلی بودیم.

در سال جاری، خبر هک سایت دانشگاه تهران، اختلال در سامانه سوخت کشور، هک دوربین‌های زندان اوین و روز گذشته هم نشت اطلاعات سامانه پایگاه مستقل کانون وکلای دادگستری از جمله رخدادهای قابل تأملی است که شاهد بودیم. البته به غیر از این موارد رسمی چندین مورد دیگر از هک و نشت اطلاعات شهروندان اعلام شده بود که برخی از آنها تأیید رسمی نشدند.

اگر هک سایت‌ها و سامانه‌های مهم قضائی و کشوری را فاکتور بگیریم، موضوع ارسال پیامک‌های ابلاغی جعلی و کلاهبرداری از این طریق، شیوه‌ای است که همچنان قربانیان خود را دارد.

البته تلاقی ارسال این پیامک‌ها با رخدادهایی از جمله هک و نشت اطلاعات قابل تأمل است به طوری که از عصر روز گذشته بسیاری از شهروندان از ارسال پیامک‌های ابلاغیه در سطح گسترده خبر دادند که در موارد متعددی هم متأسفانه منجر به برداشت از حساب و کلاهبرداری از طریق این پیامک‌ها شده است.

قوه قضائیه با خاطیان هک برخورد می‌کند

در همین راستا ذبیح الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا امروز و در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر شاهد نشت اطلاعات برخی سایت‌ها و سامانه‌ها از جمله توزیع سوخت، دانشگاه تهران، سامانه‌های قضائی، هواپیمایی ماهان و پایگاه وکلای دادگستری بودیم، در رابطه با برخورد و پیشگیری چه باید کرد، گفت: راه پیشگیری از این مسائل و همچنین در رابطه با برخی هک‌ها، سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند. متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی سایت‌ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک شدن نا امنی را دارد.

وی افزود: دولت هم به این موضوع تاکید ویژه داشته است.

خدائیان تصریح کرد: در صورت شناسایی خاطیان، قوه قضائیه آماده برخورد جدی هست اما این موضوع باید با همکاری دولت و ضابطان قضائی باشد.

پایان ارسال پیامک‌های جعلی به نام سامانه‌های قضائی

در راستای افزایش پیامک‌های ارسالی ابلاغیه جعلی در چند روز اخیر، محمد کاظمی فرد در جلسه روز گذشته شورای عالی قضائی گفت: با توجه به وجود سامانه‌های مختلف در قوه قضائیه و استفاده پیامک برای اطلاع رسانی از وضعیت پرونده در محاکم یا دریافت ابلاغیه الکترونیک در حساب کاربری ابلاغ، کلاهبرداران از این موقعیت سو استفاده کرده و از طریق ارسال پیامک جعلی اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد در قالب فیشینگ می‌نمایند.

وی به روش کلاهبرداران اشاره کرد و گفت: پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که از شما شکایتی صورت گرفته است یا حکمی ابلاغ شده است و با پیشنهاد لینک سامانه ابلاغ الکترونیکی جعلی یا نصب ابزار عدالت همراه جعلی آنها را در دام خود گرفتار می‌کنند. به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی و با توجه به این موضوع که اکثر مردم در این سامانه ثبت نام نموده‌اند، لینک مورد نظر را کلیک می‌کنند و با کلیک کاربر بر روی لینک جعلی و ورود، یک برنامه موبایلی بر روی گوشی نصب می‌شود و به اطلاعات گوشی از جمله اطلاعات مخاطبین و تمامی پیامک‌های موجود در دستگاه دسترسی پیدا می‌کند و به اطلاعات مهم بانکی کاربر از جمله رمز پویا دسترسی پیدا می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: برای پیشگیری از کلاهبرداری پیامکی، کلیه پیامک‌های سامانه‌های قوه قضائیه شامل ثنا، ابلاغ، نظرسنجی، اطلاع رسانی با نام adliran به مخاطبین ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر سرشماره پیامک سامانه‌های قوه قضائیه گفت: با این روش علاوه بر جلوگیری از کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک‌های جعلی با نام سامانه‌های قضائی، باعث تفکیک پیامک‌های قضائی با پیامک‌های اطلاع رسانی و همچنین تبلیغاتی از دیگر سر شماره‌ها شده و امکان سو استفاده از موضوعات قضائی در پیامک‌ها به جهت کلاهبرداری را از بین خواهد برد.