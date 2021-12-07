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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۲۲:۲۷

در دیدار «مِتِ کنودسن» با عراقچی مطرح شد؛

تأکید بر حمایت ایران از نقش سازمان ملل در کمک به مردم افغانستان

تأکید بر حمایت ایران از نقش سازمان ملل در کمک به مردم افغانستان

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تلاش سازمان ملل برای کمک رسانی به مردم افغانستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در دیدار «مِتِ کنودسن»، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان که در ساختمان شماره ۲ شورای راهبردی روابط خارجی برگزار شد، در خصوص طیف گسترده‌ای از مسائل افغانستان از جمله وضعیت جاری در این کشور، نگرانی‌های امنیتی، تروریسم داعش و آینده حکمرانی در افغانستان رایزنی کرد.

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در این دیدار، موضع ایران را پیگیری رویکرد منطقه‌ای برای حل و فصل مسائل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر در کابل، تضمین امنیت در این کشور و همچنین امنیت مرزی با جمهوری اسلامی ایران دانست و بر توجه ویژه کشورمان به مسائل افغانستان به ویژه با انتصاب نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد.

وی با مسئول دانستن آمریکا در اوضاع نابسامان کنونی در افغانستان گفت حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا جز آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه به دنبال نداشته است.

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان هم در این ملاقات با قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر ایران در موضوع افغانستان و پذیرش آوارگان و پناهندگان افغانستانی بر ضرورت حفظ و تداوم رایزنی‌های سازمان ملل با ایران درباره این موضوع تأکید کرد.

«کنودسن» در همین حال با تشریح وضعیت میدانی در افغانستان، بر ضرورت توجه جدی جامعه بین‌المللی به مشکلات اساسی مردم افغانستان به ویژه با توجه به نزدیکی فصل زمستان تأکید کرد.

کد مطلب 5370275

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