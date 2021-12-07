حسن ماندگاری سرپرست اداره کل حراست استانداری هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی استاندار هرمزگان نقش مجموعه حراست را در سلامت اقتصادی و مالی مجموعه استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها بسیار مهم برشمرد و گفت: هرمزگان استانی غنی از مزیت ها و فرصت های متنوع اقتصادی است که از مدیر کل جدید حراست انتظار دارم نسبت به اصلاحات فرایندی برای جلوگیری همه جانبه از فساد اقدام کند.

دوستی در آیین تکریم عباس ماژین مدیر کل حراست سابق استانداری و معارفه حسن ماندگاری سرپرست جدید اداره کل حراست استانداری با بیان اینکه اولویت مجموعه حراست باید بر پیشگیری از فساد باشد ؛ تاکید کرد: انجام این رسالت خطیر، امر بسیار مهمی است و تقویت این بستر با توجه به تاکید رئیس جمهوری محترم مبنی بر مبارزه با فساد و تقویت خدمات رسانی سالم به مردم اهمیت زیادی دارد و معتقدم با فساد نیز باید برخورد جدی شود.

استاندار هرمزگان با قدردانی از زحمات مدیرکل سابق به جهت اقدامات گذشته وی و همچنین همراهی در سفرهای شهرستانی جمعه ها که از سحرگاه، مجموعه دولت در استان را جهت پیگیری و رفع مشکلات مردم همراهی می کرد؛ تصریح کرد: هرمزگان با توجه به اینکه مزیت های اقتصادی، ویژه و خاص دارد نیازمند نظارت همه جانبه است و باید با اصلاحات فرایندی سازمان از حقوق بین المال صیانت شود و به گونه ای برنامه ریزی شود که امکان تخلف و انحراف وجود نداشته باشد.

دوستی با اشاره اینکه به عنوان نماینده دولت در برخورد با فساد بدون توجه به گرایش سیاسی اقدام شود، تصریح کرد: ضمن پیشگیری و برخورد با فساد باید مرز ظریف صیانت از بیت المال و حفظ آبروی مردم نیز رعایت شود.

وی چرخش در مناصب مدیریتی را امری طبیعی عنوان کرد و گفت: امروز ما در این مسند تکیه زده ایم و فردا شخص دیگری خدمتگزار مردم خواهد بود بنابر این همه باید برای رفع و پیگیری مشکلات مردم و خدمت به خلق تلاش کنیم.

در این مراسم حسن ماندگاری از نیروی‌های توانمند هرمزگان با سابقه بیش از دو دهه کار در حراست به عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری معرفی و از زحمات عباس ماژین قدردانی شد.