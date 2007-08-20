به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار میهمانان شرکت کننده در چهارمین مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، ضمن تبریک اعیاد و میلادهای خجسته ماه شعبان، توطئه قدیمی و خطرناک ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی را یادآور شدند و با اشاره به سابقه و تبحر طولانی انگلیس در این خصوص افزودند: اتحاد مسلمانان و تشکیل امت واحد اسلامی، برای مستکبران طمع ورز، بسیار خطرناک و نگران کننده است بنابراین امروز علاوه بر انگلیس، دستگاه های اطلاعاتی امریکا و صهیونیستها نیز همه تلاش خود را برای جلوگیری از وحدت مسلمانان به کار گرفته اند.

رهبرانقلاب اسلامی با اشاره به گسترش تفکراسلام ناب پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران خاطرنشان کردند: نگرانی جدی دیگر قدرت های استکباری، گسترش اسلام جهاد، اسلام استقلال، اسلام عزت و هویت، و اسلام مخالف سلطه بیگانگان، از ایران به نقاط مختلف دنیای اسلام است و بر همین اساس، ایجاد اختلاف میان ایران و دیگر کشورهای اسلامی، از اهداف جدی دشمنان در این مقطع است.

حضرت آیت الله خامنه ای تبلیغات گسترده برضد نظام اسلامی و همچنین مکتب اهل بیت علیهم السلام را یادآور شدند و تأکید کردند: با وجود همه این تبلیغات، تفکرات انقلاب اسلامی ایران به همه نقاط دنیای اسلام گسترش یافته است و بیداری، حرکت و هویت اسلامی کنونی در میان مسلمانان، بابیست سال گذشته قابل مقایسه نیست.

ایشان همچنین پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف علمی، فناوری، سیاسی، مدیریتی و کارآمدی، در مقایسه با بیست سال گذشته غیرقابل تصور خواندند و افزودند: در مقابل این نشاط و پیشرفت دنیای اسلام، امریکا نسبت به بیست سال گذشته ضعیف تر شده است و آن ابهت و قدرت سابق را ندارد، ضمن آنکه امریکا و دنباله روهای آن، اکنون درگرداب هایی گرفتارشده¬اند که هرچه زمان می گذرد، بیشتر در آن فرو می روند و آینده خطرناکی برای آنها پیش بینی می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم فهم صحیح این واقعیات و مغرور نشدن به این موفقیت ها خاطرنشان کردند: همه این قراین و واقعیات نشان دهنده این حقیقت است که براساس جریان طبیعی سنت های الهی در کارزارکنونی میان جبهه حق و بیداری اسلامی با جبهه باطل و در رأس آن شیطان بزرگ آمریکا، بدون تردید جبهه باطل شکست خواهد خورد.

رهبر انقلاب اسلامی رحمت و کمک الهی را مشروط به حرکت و مجاهدت انسان مؤمن دانستند و افزودند: همه مسلمانان باید بااحساس وظیفه و تلاش خستگی ناپذیر، به مجاهدت در عرصه های سیاسی، فرهنگی، تبلیغاتی و اجتماعی ادامه دهند و ارتباط و اتحاد خود را مستحکم تر کنند.

ایشان با اشاره به تبلیغات مغرضانه و برخی تنگ نظری ها درخصوص پیروان اهل بیت علیهم السلام تأکید کردند: حرکت مجمع جهانی اهل بیت در جهت ایجابی و برای برطرف کردن نیازمندی دنیای اسلام به معارف واقعی اسلام و گشودن افق های جدید است.

رهبر انقلاب اسلامی تصریح کردند: ندای پیروان اهل بیت، ندای وحدت، عزت و زندگی عارفانه و خردمندانه است.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین خصوص افزودند: معارف حقیقی اسلام که در مکتب اهل بیت علیهم السلام تبلور یافته، در واقع، معنویت بدون انزوا و همراه با سیاست، عرفان همراه با فعالیت اجتماعی، و تضرع همراه با جهاد است و امروز همه دنیا تشنه چنین معنویتی است.

رهبرانقلاب اسلامی، صحیفه سجادیه را نمونه وخلاصه ای از تفکرات اهل بیت علیهم السلام دانستند و خاطرنشان کردند: صحیفه سجادیه کتاب زندگی عارفانه، عاشقانه و خردمندانه است.

ایشان پیروان اهل بیت علیهم السلام را به شناخت جامع اندیشه های آن بزرگواران توصیه کردند و با تأکید بر لزوم خرافه زدایی از این اندیشه ها افزودند: یکی از مسائل مهم کنونی جلوگیری از آمیخته شدن معارف دین با خرافه است که علما و برجستگان باید با تبیین صحیح معارف اهل بیت علیهم السلام، مانع از رسوخ مسائل خرافی شوند.

درآغاز این دیدارحجت الاسلام اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام ضمن ارائه گزارشی از اجلاس چهارم این مجمع گفت: راه اندازی شبکه ماهواره ای ثقلین، تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک، تأسیس بانک اسلامی، و تأسیس جمعیت ها و مؤسسات حقوق بشری و صنفی از جمله برنامه های آینده مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام است.