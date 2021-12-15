به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان، طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت: ما نمی توانیم در قانونگذاری ناعادلانه عمل کنیم اما متأسفانه در جریان بررسی لایحه مذکور، برخی همکاران پیشنهاداتی می دهند که غیرعادلانه است.

وی افزود: ما نباید وقت مجلس را بگیریم و باید به سرعت لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب برسانیم و نگاه ما باید به این مقوله، معلم محور و آموزش محور باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از پیشنهاداتی که نمایندگان درباره نیروهای اداری و خدماتی آموزش و پرورش می دهند، در قانون خدمات کشوری آمده است. نگاه ما در بررسی لایحه رتبه بندی معلمان باید معلم محور و براساس شاخص های آموزشی و پژوهشی باشد و ما نباید از مسیر اصلی خودمان منحرف شویم.