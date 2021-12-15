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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۳۴

بابایی کارنامی در صحن مجلس:

شاخص‌های آموزشی و پژوهشی در رتبه بندی معلمان مورد توجه قرار گیرد

شاخص‌های آموزشی و پژوهشی در رتبه بندی معلمان مورد توجه قرار گیرد

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در رتبه بندی معلمان شاخص های آموزشی و پژوهشی را مورد توجه قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان، طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت: ما نمی توانیم در قانونگذاری ناعادلانه عمل کنیم اما متأسفانه در جریان بررسی لایحه مذکور، برخی همکاران پیشنهاداتی می دهند که غیرعادلانه است.

وی افزود: ما نباید وقت مجلس را بگیریم و باید به سرعت لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب برسانیم و نگاه ما باید به این مقوله، معلم محور و آموزش محور باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از پیشنهاداتی که نمایندگان درباره نیروهای اداری و خدماتی آموزش و پرورش می دهند، در قانون خدمات کشوری آمده است. نگاه ما در بررسی لایحه رتبه بندی معلمان باید معلم محور و براساس شاخص های آموزشی و پژوهشی باشد و ما نباید از مسیر اصلی خودمان منحرف شویم.

کد مطلب 5375942
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
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      دادن امتیاز به یک گروه معترض این اقدام شعله ور نمودن وآتشفشان تبعیض میان یگ گروه معترض وسایر واکثریت کارمندان در ادارات وبازنشستگان است. وچون از 15 سال پیش قرار است همسان سازی حقوق برابر قانون وسوابق انجام شود و90 درصد کارمندان وبازنشستگان منتظر همسان سازی وهمترازی 90درصد بودند که متاسفانه این ح
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
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      ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم نظام جمهوری اسلامی مرهون وبرگرفته اندیشه رهبر بزرگ ما امام خمینی( ره) وخون شهیدان است. مابازنشستگان صندوق باز نشستگی کشوری وبهداشت شاهد این هستیم که حضرتعالی در همه وقت نزد مردم هستیدودر جهت رسالتی که بدوش گرفتید خدمت می نمایید واز افراد بی نظیر در عرصه خدم

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