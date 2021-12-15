  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۷

با موافقت نمایندگان؛

شاخص‌ها و معیارهای موثر در فرآیند رتبه‌بندی معلمان مشخص شد

شاخص‌ها و معیارهای موثر در فرآیند رتبه‌بندی معلمان مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای معیارها و شاخص‌های موثر در فرآیند رتبه‌بندی معلمان را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

همچنین مطابق با تبصره این ماده، افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.

کد مطلب 5375957
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها