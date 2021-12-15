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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۰۴

صباغیان در صحن مجلس:

نیروهای خدماتی آموزش و پرورش حقوق کمی می‌گیرند

نیروهای خدماتی آموزش و پرورش حقوق کمی می‌گیرند

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: نیروهای خدماتی آموزش و پرورش با حداقل حقوق کار می‌کنند و باید تدبیری برای حمایت از آنان اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان،گفت: لازم است برای ارتقا جایگاه نیروهای خدماتی آموزش و پرورش هم تدبیری اندیشیده شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر که مجلس برای فرهنگیان در حال تصمیم گیری است نیروهای خدماتی آموزش و پرورش هم چشم انتظار هستند و باید تدبیری برای حمایت از این قشر اتخاذ شود.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیروهای خدماتی آموزش و پرورش هم زحمات زیادی می کشند و انتظار می رود در کنار تصمیم گیری برای معلمان، به این افراد هم توجه شود و ما می توایم آیین نامه ای را برای حمایت از این افراد در نظر بگیریم. نیروهای خدماتی آموزش و پرورش با حداقل حقوق کار می کنند و باید مورد توجه قرار گیرند.

کد مطلب 5375905
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • امیررضا IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      4 0
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      سلام خداکنه یه فکرهم به حال ما نیروهای خدماتی بکنندمگه ما چقدرحقوق می گیریم
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 1
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      دادن امتیاز به یک گروه معترض این اقدام شعله ور نمودن وآتشفشان تبعیض میان یگ گروه معترض وسایر واکثریت کارمندان در ادارات وبازنشستگان است. وچون از 15 سال پیش قرار است همسان سازی حقوق برابر قانون وسوابق انجام شود و90 درصد کارمندان وبازنشستگان منتظر همسان سازی وهمترازی 90درصد بودند که متاسفانه این ح
    • ناشناس IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
      0 0
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      باسلام چرا حقوق کسی که زن وبچه دارد وچند سال سابقه هم اندازه یک دختر مجرد کردن این چه عدالتیست؟ بعد فرزند آوری هم می خواهید. واقعا انصاف هست.

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