به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان،گفت: لازم است برای ارتقا جایگاه نیروهای خدماتی آموزش و پرورش هم تدبیری اندیشیده شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر که مجلس برای فرهنگیان در حال تصمیم گیری است نیروهای خدماتی آموزش و پرورش هم چشم انتظار هستند و باید تدبیری برای حمایت از این قشر اتخاذ شود.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیروهای خدماتی آموزش و پرورش هم زحمات زیادی می کشند و انتظار می رود در کنار تصمیم گیری برای معلمان، به این افراد هم توجه شود و ما می توایم آیین نامه ای را برای حمایت از این افراد در نظر بگیریم. نیروهای خدماتی آموزش و پرورش با حداقل حقوق کار می کنند و باید مورد توجه قرار گیرند.