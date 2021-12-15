حضور ۴ تیم ارزیاب هلال احمر در منطقه زلزله زده کوهرنگ

ایرج کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون خسارت جانی و مالی از منطقه زلزله زده گزارش نشده است، اظهار کرد: تیم‌های امدادی «اردل»، «فارسان» و «کوهرنگ» در حالت آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون نیاز به اسکان اضطراری و توزیع چادر نبوده است، عنوان کرد: امکانات لازم برای اسکان اضطراری در استان وجود دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هیچگونه کمبودی در زمینه بسته‌های مواد غذایی و امدادی وجود ندارد و در صورت نیاز در بین زلزله زدگان توزیع می‌شود.

زلزله ۴.۵ ریشتری شب گذشته «چلگرد» را لرزاند، عمق این زمین لرزه هشت کیلومتری زمین بوده است.

بر این اساس زمین لرزه مذکور در طول جغرافیایی ۴۹.۷۹ و عرض جغرافیایی ۳۲.۴ رخ داد.