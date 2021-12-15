حراج الکترونیکی اموال تملیکی روزانه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حراجی امروز کالاهای سازمان اموال تملیکی افزود: این اتفاق، شاید سابقه نداشته است و این کار هم با توجه به فعالیت‌ها و گستردگی کار در دو ماه اخیر پس از بازدید رئیس قوه قضائیه از این سازمان انجام شد.

وی ادامه داد: انبوه زیادی از خریداران در این حراجی شرکت کردند به نحوی که خریداران سنتی اعتراض داشتند؛ گویا با ورود خریداران جدید، عرصه بر آن‌ها تنگ شده است.

رسولی فاضل با بیان اینکه قیمت گذاری ها، منطقی بود، افزود: کالاها به بالاترین ارزش فروخته شد.

وی اضافه کرد: در حراجی‌های سازمان اموال تملیکی، هر کالایی که رای آن صادر شود و کالاهای کوچک زیر ۶۵۰ میلیون تومان به فروش گذاشته خواهد شد.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در مزایده الکترونیکی متاسفانه در این دوره، معادل ۱۷ درصد ارزش کل کالاهای به فروش گذاشته شده، فروخته شد، گفت: این موضوع باید آسیب شناسی شود یا ایراد از قیمت گذاری یا ایراد از آموزش و نحوه بهره برداری از این سامانه الکترونیک و ایراد ما در اطلاع رسانی است که باید رفع شود.

رسولی فاضل افزود: در حراج امروز سه شنبه تا ظهر، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کالاها به فروش رفت.