به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده صبح چهارشنبه در دیدار با جانشین معاون امور صنعت و تجارت صنایع دفاعی سازمان پدافند غیرعامل کشور به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش به عنوان دو مؤلفه و مقوله اصلی در پدافند غیر عامل استان در دستور کار است، تاکید داشت: خوشبختانه برنامه‌های خوبی در حوزه پدافند غیر عامل استان اجرا و ارائه شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات در حوزه پدافند غیر عامل در گستره استان سمنان با اولویت‌های مهم و اساسی مانند صنعت، برنامه‌ریزی شده است، تاکید کرد: استان سمنان، یک استان صنعتی است و رعایت اصول پدافند کمک می‌کند که بتوانیم سرمایه‌های استان را حفظ کنیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با بیان اینکه هر قدر فرهنگ پدافند غیر عامل گسترش یابد، راهکارهای صیانت از منابع عملی تر خواهد شد، ابراز داشت: اعتقاد داریم که ارتقا ی پدافند غیر عامل در حقیقت، سرمایه گذاری بر روی صنعت استان سمنان محسوب می‌شود.

محمدی، جانشین معاون امور صنعت و تجارت صنایع دفاعی سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در سخنانی کوتاه با بیان اینکه در سازمان پدافند غیر عامل به دنبال آن هستیم که دامنه فعالیت‌های پدافندی را گسترش داده و از بحران‌ها جلوگیری کنیم، گفت: کم توجهی در برخی مسائل می‌تواند به یک بحران بزرگ تبدیل شود.