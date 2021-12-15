۹۵ هزار دانش آموز در نخستین جشنواره قرآنی دانش شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفاریان، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل حساسیت بالای مرحله نهایی و فضای شور و نشاطی که برگزاری حضوری می تواند در بین دانش‌آموزان ایجاد کند، تصمیم گرفتیم زمان مسابقات نهایی را تا آرام گرفتن کرونا در کشور به تعویق بیاندازیم بر این اساس، اختتامیه جشنواره در ایام الله دهه فجر انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره جشنواره هنر قرآنی دانش به همت حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ گفت: این جشنواره پس از برنامه ریزی و تمهید مقدمات لازم در چهار محور؛ آوایی، ادبی، هنری و محتوای الکترونیک و در ۱۶ رشته با استقبال خوب دانش‌آموزان آغاز شد.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان یزد، شناسایی استعدادهای دانش آموزان، هدایت و شکوفایی استعداد آنان را از مهمترین هدف برگزاری این جشنواره قرآنی برشمرد و عنوان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره نخبه قرآنی شهید حاج حسن دانش همچنین انگیزه بخشی به دانش آموزان و خانواده های آنان برای حرکت به سمت و سوی هنر قرآنی از اهداف این جشنواره است.

غفاریان همچنین به تشریح شرایط برگزاری جشنواره پرداخت و گفت: با وجود اینکه در وضعیت عادی، تبلیغات و برگزاری مسابقات باید در فضای حقیقی انجام می گرفت اما به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور بستر فعالیت و تبلیغات فضای مجازی شد که این جشنواره در شرایط سخت کرونایی در سطوح مدارس، نواحی، مناطق و شهرستان و در تابستان امسال نیز مرحله استانی در رشته های مختلف برگزار شد.

وی، تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره را ۹۵ هزار دانش آموز عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد با توجه به عدم برگزاری حضوری مسابقات و اجرای جشنواره در فضای مجازی در ثبت نام اولیه شرکت کرده و رفته به رفته در مراحل مختلف به ۳هزار نفر در مرحله استانی رسیدند.

غفاریان در مورد زمان برگزاری مرحله فینال مسابقات نیز بیان کرد: با وجود اینکه علی رغم اینکه قرار بود فینال مسابقات در تیرماه برگزار شود اما به دلیل حساسیت بالای فینال و فضای شور و نشاطی که برگزاری حضوری می تواند در بین دانش‌آموزان ایجاد کند تصمیم گرفتیم زمان مسابقات نهایی را تا آرام گرفتن کرونا در کشور به تعویق بیاندازیم که اختتامیه جشنواره در ایام الله دهه فجر انجام خواهد گرفت.

وی از حمایت های خوب سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد در زمینه های مادی و معنوی جشنواره، همچنین از تمام مدیران مدارس، مناطق و شهرستان ها که همه هم و غم خود را برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد عظیم دانش آموزشی به کار گرفتند و در تشویق و ترغیب دانش آموزان و داوری آثار نقش بسزایی داشتند، قدردانی کرد.

گفتنی است؛ اولین جشنواره هنری قرآنی دانش از ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ با برگزاری مراسم افتتاحیه کار خود را آغاز کرده و با برگزاری مراسم اختتامیه در بهمن ماه سال جاری به پایان خواهد رسید.