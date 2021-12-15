به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نامزدهای جوایز سی و هفتمین دوره جوایز ایندیپندنت اسپیریت شب پیش اسامی نامزدهایش را اعلام کرد و فیلم کمدی سیاه «زولا» را در ۷ بخش شایسته دریافت جایزه دانست.

مراسم شب پیش به صورت فیزیکی برگزار شد. این در حالی بود که سال پیش به صورت مجازی نامزدها معرفی شده‌ بودند. این جایزه به فیلم‌هایی اهدا می‌شود که بیرون از هالیوود تهیه شده باشند و بودجه ساخت فیلم‌ها هم باید زیر ۲۲.۵ میلیون دلار باشد.

کمپانی «A۲۴» با کسب ۱۳ نامزدی با فیلم‌های «زولا»، «زودباش زودباش»، «انسان‌ها» و «موشک سرخ» بیشترین نامزدی را در این جوایز کسب کرد و «نئون» و نتفلیکس هر یک با ۹ نامزدی دیگر کمپانی‌های موفق فیلم بودند.

سال پیش جایزه اصلی اسپیریت به «سرزمین آوارگان» یا «نمادلند» ساخته کلویی ژائو اهدا شد که در نهایت فیلم به اسکار دست یافت.

امسال در حالی که در بخش بهترین فیلم بین‌المللی «کوپه شماره ۶»، «ماشین من را بران»، ‌«مادران موازی»، «ریگ‌ها»، «مامان کوچولو» و ‌«دعا برای ربوده‌شده» نامزد شده‌اند، در بخش بهترین فیلم بلند «یک کیارا»، «زودباش زودباش»،‌ «دختر گمشده»، ‌«کارآموز» و «زولا» با هم رقابت می‌کنند.

در بخش بهترین کارگردان نیز جانیکزا براوو برای «زولا»، مگی جیلنهال برای «دختر گمشده»، لورن هاداوی برای «تازه‌کار»، مایک مایلز برای «زودباش زودباش»، نینجا تایبرگ برای «لذت» نامزد این جایزه شده‌اند.

در بخش بهترین فیلم بلند اول «۷ روز»، «غریو»، «ملکه افتخار»، «الگوی تست»، ‌«سرخپوست وحشی» انتخاب شده‌اند.

ایزابل فورمن برای «تازه‌کار»، بریتنی اس. هال برای «الگوی تست»، پتی هریسون برای «باهم باهم»، تیلور پیج برای «زولا»،‌ تیلور ریس برای «با آتش رو در رو شو» ‌در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول و کلیفتون کالینز جونیور برای «سوارکار»،‌ فرانکی فیسون برای «کشتن کنِت چمبرلین»، مایکل گری‌آیز برای «سرخپوست وحشی»،‌ اودو کی‌یر برای «آواز قو» و سایمون رکس برای «موشک سرخ» نامزدهای بهترین بازیگر مرد نقش اول هستند.

بهترین بازیگر زن نقش مکمل شامل جسی باکلی برای «دختر گمشده»، ایمی فورسیث برای «تازه‌کار»، روث نگا برای «عبور»، رویکا آن ریوستل برای «لذت»، سوزانا سان برای «موشک سرخ» و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شامل کولمن دومینگو برای «زولا»،‌ میکو گاتوزو برای «ملکه افتخار»، ترون کاتسور برای «کودا»،‌ ویل پتن برای «یک چیز شیرین» و جسکی اسپنسر برای «سرخپوست وحشی» هستند.

در بخش بهترین فیلمنامه «زودباش زودباش»، «دختر گمشده»،‌ «آواز قو»، «باهم باهم» و «زولا» نامزد شده‌اند و در بخش بهترین مستند «عروج»، «فرار کن»، «در همان نفس»، «تسخیر» و «تابستان سول» نامزد هستند.

برندگان ایندیپندنت اسپیریت ۶ مارس ۲۰۲۲ در مراسمی حضوری معرفی می‌شوند و جوایز خود را دریافت می‌کنند.