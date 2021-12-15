محسن شریفیان نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: چندی پیش به دعوت کنسرواتوار مرکزی چین برای حضور در یک سمینار بین‌المللی حوزه موسیقی دعوت شدم که به غیر از بنده، هومان اسعدی از مدرسان و پژوهشگر شناخته شده موسیقی کشورمان نیز در این برنامه دعوت شده بود. در این سمینار دو روزه که محل برگزاری آن پکن بوده، مباحث مختلفی در حوزه‌های گوناگون آموزشی و پژوهشی موسیقی مورد توجه قرار گرفته بود.

وی افزود: تحقیق و تبادل نظر در مورد فرهنگ موسیقی کشورها، طرح توسعه با همکاران در آموزش موسیقی در دوران کنونی، عصر جدید آموزش استعدادهای اجرایی بین‌المللی موسیقی سنتی از جمله مباحثی بود که در این سمینار مطرح شد و بنده نیز در این حوزه‌های مواردی را مطرح کردم.

این نوازنده در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: طی روزهای گذشته دومین دوره جایزه کتاب سال استان بوشهر هم برگزار شد و اثر پژوهشی «بابا الهوا» که چندی پیش آن را با موضوع موسیقی و مردم شناسی بومیان کیش منتشر کرده بودم به عنوان یکی از کتاب‌های شایسته قدردانی در شاخه موسیقی معرفی شد که برایم دربرگیرنده ارزش‌های فراوانی است.

وی درباره جزییات این کتاب بیان کرد: کتاب بابا الهوا در دوازده فصل به معرفی فرهنگ بومیان منطقه و تاثیر موسیقی در آداب و رسوم، کارو فعالیت‌های اجتماعی، اعیاد و مناسبت‌های مذهبی و صید و صیادی در جزیره کیش پرداخته است. در گذشته برای اجرای موسیقی‌های آیینی و خاص در کیش، مکان‌هایی مانند «بیت الهوا» و «بیت الزار» تعیین شده بود که هر کدام سرکرده، گروه و مقررات خود را داشت. سردمدار گروه نوازندگان مرد در عروسی را «بابا الهوا» می‌نامیدند. «الهوا» به معنی عشق است و در جنوب ایران به عنوان باد و زار نیز تعبیر می‌شود.