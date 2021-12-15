به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین اجلاسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه که امروز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه کهبه میزبانی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، نمایندگان تولیت‌ها و آستان های مقدس در پایان این همایش بیانیه ای صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

اینک که با الطاف خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء پنجمین اجلاسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پایان می‌یابد، تولیت‌های استان‌های مقدس ایران اسلامی، مسجد مقدس جمکران و نمایندگان ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران و امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در بیاینه ای پایانی اجلاسیه بر محورهای ذیل تأکید می‌کنند:

١. اعضا اجلاسیه از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) استدعا می‌نمایند که دیداری با ایشان داشته باشند و معظم له در آن دیدار نقطه نظرهای خود را در رابطه با مأموریت هویت جمعی استان‌های مقدس و بقاع متبرکه و نمایندگان ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و امور حج و زیارت ذیل اجلاسیه بیان فرمایند تا به عنوان منشور هم افزایی ملاک عمل قرار گیرد.

۲. شاخص فعالیت‌های استان‌های مقدس و بقاع متبرکه همواره تمسک به قول رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله در حدیث شریف ثقلین است که فرمودند: إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی کتاب الله و عترتی أهل بیتی و إنهما أن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بر این اساس و به منظور ترویج معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام تمامی اقدامات بر این رکن استوار است.



٣. تبیین، توسعه و صیانت از فرهنگ اسلامی در کنار مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان مستلزم رصد، تحلیل، برنامه ریزی، اقدام و ارزیابی مستمر فعالیت‌های فرهنگی است. بخش‌های فرهنگی استان‌ها و بقاع متبرکه با لحاظ ویژگی‌های خاص خود، با نصب العین قرار دادن شرع مقدس، فرمایشات امام راحل عظیم الشأن و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با اتخاذ اهداف مشترک و وحدت رویه، ذیل گفتمان انقلاب اسلامی، احیای تمدن نوین اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی اقداماتی را برای تأثیرگذاری عمیق و پایدار در فضای عمومی کشور و جهان اسلام داشته باشند.

۴. بهره گیری جامع و نظام مند از ظرفیت استان‌ها و بقاع متبرکه در بستر سامانه‌ی فعال و جاری زیارت، در جهت ارتقای سطح معنویت، اخلاق، دینداری و ترویج فرهنگ اسلامی در فضای عمومی جامعه مستلزم سیاست گذاری و بهره مندی از محمل‌های قانونی است؛ این مهم با تدوین سند ملی زیارت تسهیل می‌گردد. با توجه به این نکته تولیت‌های استان‌های مقدس و بقاع متبرکه ضمن اعلام آمادگی در تدوین این سند، از ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست می‌کنند تدوین این سند راهبردی را در دستور کار شورا قرار دهند.

۵. مراقد و مزارات اهل بیت رسول گرامی اسلام (ص) همچون ذوات نورانی آنها و بنا به فرمایش امام عسکری علیه السلام که فرمودند: نحن کهف من التجأ الینا و نور لمن استضاء بنا و عصمة لمن إعتصم بنا. همواره پناهگاه تمامی انسان‌ها بوده است. این استان‌های نورانی مصداق آیه مبارکه: فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه، هستند. که مردم به آنها پناهنده می‌شوند و خداوند متعال را بندگی می‌کنند. تولیت‌های استان‌ها و بقاع متبرکه همچون گذشته و کارنامه‌ی رو شن خود در این زمینه، خود را ملزم می‌دانند با توسعه خدمات اجتماعی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی در راستای محرومیت زدایی از نیازمندان مجاور و زائر قدم برداشته و در حد توان یار و یاور مستضعفان و مستمندان باشند.

۶. با عنایت به مزین شدن پایان سال به مناسبت نیمه شعبان و میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تاکید مصوبه اجلاسیه چهارم، آستان‌ها و بقاع متبرکه بر خود لازم می‌دانند تا با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، علمی و اجتماعی در حوزه مهدویت، در جهت مأموریت و رسالت ذاتی خود به منظور ترویج فرهنگ انتظار موعود منتظر در راستای همدلی برای ظهور و استغاثه جهانی به حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه همت گمارند.

۷. ضمن تأکید بر حرمت توهین و اسائه ادب به مقدسات مذاهب اسلامی، هر اقدام مخرب و توهین آمیز به مقدسات رفیع اسلامی از سوی افراد کوته بین که خواسته یا ناخواسته ابزار دست استکبار قرار می‌گیرند را محکوم می‌کنیم.

۸. اجلاسیه پنجم بر پیگیری و تحقق کامل مصوبات این اجلاسیه و اجلاسیه‌های پیشین تأکید و دبیرخانه را ملزم به پیگیری و تحقق طرح‌های ذیل می‌نماید:

v استمرار اجرای مرحله دوم طرح نهضت آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن در آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با عنوان «من قرآن را دوست دارم».

v تداوم اهتمام به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد اصلاح آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با به کارگیری شیوه‌های نوین.

v توجه به تدوین سند ملی پدافند غیر عامل آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و برنامه ریزی و تدارک الزامات اجرایی آن.

v اهتمام جدی به ایجاد زمینه گره گشائی از مشکلات زائر و مجاور با استفاده از ظرفیت‌های موجود و جلب مشارکت خیرین.

v پیگیری تفاهم نامه بهینه سازی و توسعه سرمایه گذاری موقوفات و مستغلات میان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه کشور.

v پیگیری و همکاری در تدوین سند ملی زیارت توسط دبیرخانه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه .

در پایان اجلاسیه پنجم، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب مد ظه العالی و تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمة الله علیه، یاد و خاطره آن امام راحل و شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مدافعان حرم، جهادگران و مدافعان عرصه سلامت را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای آنان علوّ درجات و برای رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران اسلامی، سلامتی و توفیق روزافزون را مسئلت داریم.