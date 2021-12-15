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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۳۲

اعلام اسامی آثار راه یافته به دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰»

اعلام اسامی آثار راه یافته به دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰»

اسامی آثار راه‌ یافته به دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره «سلفی۲۰»، اسامی ۸۶ اثر راه‌ یافته به دومین دوره این رویداد، شامل ۳۳ فیلمنامه و ۵۳ فیلم اعلام شد-

اسامی فیلم‌های راه یافته با ترتیب الفبایی به شرح زیر است:

۱- اختلال به کارگردانی محمد حاجی بابایی

۲-اکو ساخته برزان رستمی

۳-آق اوی به کارگردانی حامد سراوانی

۴- آنلاین ساخته محسن بزمی

۵-با پل حرف بزن به کارگردانی میثم خالدیان

۶- بازگشت ساخته مالک دهقانی

۷-بازگشت به اوج به کارگردانی صبا کامکار

۸- بازگشت به ظلمت ساخته حسن احمدی

۹- بالانس به کارگردانی برزان رستمی

۱۰-پایان ساخته کوروش فرزانگان

۱۱- پرنده ای نیست، درخت می‌خواند به کارگردانی محمد حسین صفری

۱۲- پروانه ساخته فاطمه درستکار

۱۳- پنجره را باید شست به کارگردانی عباس صفری

۱۴- تَن ها ساخته منصوره حسینی

۱۵- تاریخ انقضاء به کارگردانی ماندانا هوشمندیان

۱۶- تبعید ساخته محمد امین کمالی

۱۷- تکیه بر آب به کارگردانی سارا براتی

۱۸- جادوی عشق ساخته جعفر صیادی

۱۹-چرخ به کارگردانی سیده نیلوفر موسوی

۲۰- حاج خانوم ساخته امین اشرفی

۲۱- خاطره ها و مه به کارگردانی امین قشقائیان

۲۲-خانه شماره ۱۹ ساخته سپیده رستمی

۲۳-داستان یک عکس به کارگردانی محمد حسین صفری

۲۴- در جست و جوی زندگی ساخته فاطمه عبدالهی

۲۵-دستها به کارگردانی آمین صحرایی

۲۶-ذوب ساخته یاسر قاسمی کلواری

۲۷- رباعی به کارگردانی امیرمسعود حسینی

۲۸-رنگآبی ساخته مسیحا رحیمی

۲۹- روح به کارگردانی سامان خیراندیش

۳۰-رویای دریا ساخته محمد حسین صفری

۳۱-رهبر ارکستر به کارگردانی سیدمهدی بنی عقیل

۳۲- ریحانه ساخته حامد بذرافکن

۳۳- زبان سرخ به کارگردانی کامران هوشمندیان

۳۴- زندگی چیزی بود مثل --- ساخته مریم زکی‌زاده

۳۵- زنی که دوست می داشتم به کارگردانی محمد حسین صفری

۳۶- سفیدپوش ساخته سجاد اسماعیلی

۳۷- شعر پنهان به کارگردانی مهدی رخشانی

۳۸- عصر جدید دو ساخته محمد حسین صفری

۳۹-عملیات غیر ممکن به کارگردانی احمد حیدریان

۴۰- غرقاب ساخته مسلم آقاکوچک زاده

۴۱- کاسپین فک ندارد به کارگردانی کوروش فرزانگان

۴۲- کشتارگاه سوم ساخته سوگل ایزدی فرد

۴۳- گزارش دریازدگان به کارگردانی محمد حسین صفری

۴۴- گزارشگر ساخته حجت حسینی و سجاد موسوی

۴۵- گزینش به کارگردانی نازنین چیت‌ساز

۴۶- گوبانگی ساخته مهدی صدیقی

۴۷- لبخند گایا به کارگردانی سینا خانبابایی

۴۸- لکوموتیوران ساخته محمد حسین صفری

۴۹-مرض به کارگردانی دانیال اسلامی

۵۰- منفی یک ساخته علی صفایی پور

۵۱-میل به زندگی به کارگردانی محمد حسین صفری

۵۲- نبش ملک الشعرای بهار ساخته احسان معجونی

۵۳- هم نفس به کارگردانی متین احمدی

اسامی فیلم‌نامه‌های راه یافته با ترتیب الفبایی به شرح زیر است:

۱-اتوبوس نوشته ابراهیم جواهری

۲-انگشتر نوشته اکرم مصلحی

۳-بازی نوشته رعنا جوادی

۴-بامداد نوشته رضا برومند

۵- برای من بازی کن نوشته نادعلی عارفیان

۶- بزنگاه نوشته ریحانه رشیدی

۷- پری برای پوری نوشته سولماز اعتمادزاده

۸- پولک نوشته احسان مرادی

۹-تبدیل نوشته علی احمد نصوری

۱۰- تسکین نوشته رضا عدل

۱۱-جَنَوار نوشته محمدرضا شهریاری

۱۲-جای میان دو مرز نوشته سارا طالبیان

۱۳-چاله نوشته حسان پرنده

۱۴- حرمان نوشته سولماز اعتماد زاده

۱۵-خانم خانه نوشته رعنا جوادی

۱۶-دَر سایه نوشته سید مجتبی علوی‌منش

۱۷-دور از نزدیک نوشته کامران صاحبی

۱۸- رقص زلفان صبا نوشته میریوسف رضوی

۱۹-رویای بی بو، بی مزه نوشته مهدی قره جه داغی

۲۰-زخمِ عمیقِ دستِ چپ نوشته محیا ساعدی

۲۱-زمستان سبز نوشته آوات ساعدپناه

۲۲- سال مند نوشته ریحانه رشیدی

۲۳- سوت نوشته محمد ابراهیم حاجی زاهدی

۲۴-عمو قصه‌فروش نوشته پریسا احمدی

۲۵- فرشته ها زنده اند نوشته یعقوب جدیری تقدیسی

۲۶-قایم باشک نوشته علی دائمی

۲۷- قبر نوشته محمدرضا شفیعیان

۲۸- کآپ نوشته مهدی امینی

۲۹- نزدیکتر نوشته محمد بختیاری

۳۰-وایرال نوشته رضوان (پوریا) رستم زاده

۳۱- وسوسه اردیبهشت نوشته رعنا جوادی

۳۲-هواپیما کاغذی نوشته سجاد آقابابائی و آزاده شهریاری فر

۳۳- یادم تو را فراموش نوشته منان جانبراری تنکابنی

دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی۲۰» به دبیری مریم دوستی به صورت مجازی و برخط برگزار می‌شود.

کد مطلب 5376115

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