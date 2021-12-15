حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت این سامانه بارشی روز جمعه نیمه غرب و جنوب استان را فرا می‌گیرد ضمن اینکه احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق مرکزی استان از جمله کلانشهر اصفهان محتمل است.

او اضافه کرد: بارش باران و برف به تدریج روز شنبه همه مناطق استان را فرا می‌گیرد که در غرب و جنوب بارش‌های خوبی را انتظار داریم و در سایر مناطق خفیف و پراکنده خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به استمرار سکون جوی در سطح استان طی امروز و فردا، افزود: غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش می‌یابد و آلودگی هوا تا فردا ادامه دارد.

علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوا بین یک تا سه درجه سانتیگراد سردتر می‌شود، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما بامداد فردا به ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسد.

او اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای هفت درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.