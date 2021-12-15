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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۱

کارشناس هواشناسی اصفهان خبر داد؛

باران و برف در راه اصفهان/ هوا سردتر می‌شود

باران و برف در راه اصفهان/ هوا سردتر می‌شود

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه بارشی به نیمه غربی استان از شامگاه فردا پنجشنبه ۲۵ آذرماه خبر داد.

حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت این سامانه بارشی روز جمعه نیمه غرب و جنوب استان را فرا می‌گیرد ضمن اینکه احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق مرکزی استان از جمله کلانشهر اصفهان محتمل است.

او اضافه کرد: بارش باران و برف به تدریج روز شنبه همه مناطق استان را فرا می‌گیرد که در غرب و جنوب بارش‌های خوبی را انتظار داریم و در سایر مناطق خفیف و پراکنده خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به استمرار سکون جوی در سطح استان طی امروز و فردا، افزود: غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش می‌یابد و آلودگی هوا تا فردا ادامه دارد.

علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوا بین یک تا سه درجه سانتیگراد سردتر می‌شود، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما بامداد فردا به ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسد.

او اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای هفت درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5376130

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