به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مدیران و مسئولان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در بیستمین دوره برگزاری این رویداد، به دلیل نامشخص بودن شرایط همه‌گیری ویروس کرونا تصمیم گرفتند تا بخش صحنه‌ای و هشتمین سمینار بین‌المللی جشنواره را به صورت آنلاین از طریق سامانه تیوال و تلویزیون تئاتر ایران پخش کنند.

مهدی ابدالی معاون اداره کل هنرهای نمایشی و دبیر اجرایی بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی درباره آمار بازدید تماشاگران از نمایش‌های این دوره از جشنواره در سامانه‌های تیوال و تلویزیون تئاتر ایران گفت: ۲۵ نمایش در بخش صحنه‌ای جشنواره حضور داشت و براین اساس ۶۱۱۰ نفر، این نمایش‌‍‌ها را از طریق سامانه تلویزیون تئاتر ایران تماشا کردند و هر سمینار نیز به صورت میانگین ۵۰ نفر بازدیدکننده در این سامانه داشت.

وی افزود: ۵۲۰۰ نفر نیز از طریق سامانه تیوال تماشاگر نمایش‌های این دوره از جشنواره بودند و سمینارها نیز حدود ۵۰۰ نفر بیننده داشت.

ابدالی عنوان کرد: اختتامیه این دوره از جشنواره با حضور تماشاگران در تالار وحدت برگزار اما از طریق سامانه تلویزیون تئاتر ایران به صورت زنده پخش شد و ۳۸۵ نفر نیز به تماشای مراسم اختتامیه این رویداد از طریق سامانه تلویزیون تئاتر ایران نشستند.

وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس در مجموع ۱۱۳۱۰ نفر نمایش‌های بخش صحنه‌ای بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی را به صورت آنلاین تماشا کرده‌اند و ۵۵۰ نفر نیز از طریق ۲ سامانه تیوال و تلویزیون تئاتر ایران، بیننده سمینارهای این رویداد بوده‌اند.

بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از ۱۴ تا ۲۱ آذر به دبیری داود فتحعلی‌بیگی برگزار شد.