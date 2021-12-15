اختصاص اعتبار هزار میلیاردی برای توسعه کشاورزی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان لرستان یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار جهت توسعه بخش کشاورزی لرستان اختصاص یافت، اظهار داشت: ۲۱۵ میلیارد تومان به بخش آب و خاک و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه مبلغ ۱۹۰ میلیارد تومان در حوزه آبخیز داری منظور شده است، تصریح کرد: برای مناطق عشایری استان لرستان ۷۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان جهت توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار و کم بازده در نظر گرفته شده است.

حسنی مقدم با تاکید بر اینکه برای احداث ۱۰ مجتمع پرورش ماهی ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، افزود: جهت بازسازی زیرساخت‌های خسارت سیل ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان اختصاص یافت.

وی یادآور شد: به منظور احداث زیرساخت‌های شهرک‌های گلخانه‌ای و توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومان منظور شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه ۱۵ میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شد، گفت: مبلغ ۱۰ میلیارد تومان جهت تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی استان لرستان اختصاص یافت.

حسنی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به منظور پاسخگویی به نامه‌های مردمی حوزه کشاورزی در جریان سفر هیئت دولت به استان لرستان دبیرخانه پاسخگویی به نامه‌ها در مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای با محوریت معاونین تولیدات گیاهی و برنامه ریزی امور اقتصادی و بانک کشاورزی، گفت: همچنین ستاد مدیریت نظارت و بازرسی بر محصولات کشاورزی و دبیرخانه «کشاورزی قراردادی» مستقر در معاونت بهبود تولیدات گیاهی تشکیل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی، برند سازی و احداث سردخانه‌های دو مداره گفت: هوشمند سازی توزیع کالاهای اساسی با مدیریت مدیر بازرگانی سازمان و اجرا توسط مدیریت تعاون روستایی استان در دستور کار قرار گرفته است.

حسنی مقدم ادامه داد: صدور اسناد اراضی کشاورزی اولویت و راهبرد اداره کل منابع طبیعی و امور اراضی است، در همین راستا مدیریت امور اراضی پیگیری لازم جهت اختصاص ردیف اعتباری به منظور سنددار کردن اراضی کشاورزی را بعمل خواهد آورد.