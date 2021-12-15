انتشار بیش از ۸۰ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین انصاری‌نژاد با بیان اینکه در راستای اشاعه فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس نیازمند جمع آوری و چاپ خاطرات و زندگینامه شهدا، رزمندگان هستیم، گفت: در همین راستا اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با همکاری نویسندگان در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۰ عنوان کتاب با محوریت دفاع مقدس، ایثار و شهادت چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

او اضافه کرد: این کتاب‌ها در قالب‌های رمان، داستان، تاریخ، خاطره، شعر و پژوهش منتشر شده که حداقل ۱۵ عنوان آن قابلیت اثر شاخص ملی را دارا است.

مدیر ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس گفت: تا پایان امسال ۳۰ عنوان کتاب با موضوعات مختلف در حوزه دفاع مقدس چاپ خواهد شد.

او همچنین از تهیه ۱۰ عنوان کتاب صوتی با موضوع دفاع مقدس استان فارس خبر داد و افزود: تا پایان سال نیز ۲۰ عنوان کتاب صوتی دیگر تدوین و تولید خواهد شد.

حجت الاسلام انصاری‌نژاد تصریح کرد: نویسندگان آثار حوزه دفاع مقدس استان از پیشکسوتان و جوانان خوش ذوق و سرشار از شورمندی شهدایی هستند.