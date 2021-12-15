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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۱

مدیر ادبیات و انتشارات حفظ آثار فارس اعلام کرد؛

انتشار بیش از ۸۰ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس در فارس

انتشار بیش از ۸۰ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس در فارس

شیراز - مدیر ادبیات و انتشارات حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس از انتشار بیش از ۸۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت توسط این اداره کل در ۹ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین انصاری‌نژاد با بیان اینکه در راستای اشاعه فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس نیازمند جمع آوری و چاپ خاطرات و زندگینامه شهدا، رزمندگان هستیم، گفت: در همین راستا اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با همکاری نویسندگان در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۰ عنوان کتاب با محوریت دفاع مقدس، ایثار و شهادت چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

او اضافه کرد: این کتاب‌ها در قالب‌های رمان، داستان، تاریخ، خاطره، شعر و پژوهش منتشر شده که حداقل ۱۵ عنوان آن قابلیت اثر شاخص ملی را دارا است.

مدیر ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس گفت: تا پایان امسال ۳۰ عنوان کتاب با موضوعات مختلف در حوزه دفاع مقدس چاپ خواهد شد.

او همچنین از تهیه ۱۰ عنوان کتاب صوتی با موضوع دفاع مقدس استان فارس خبر داد و افزود: تا پایان سال نیز ۲۰ عنوان کتاب صوتی دیگر تدوین و تولید خواهد شد.

حجت الاسلام انصاری‌نژاد تصریح کرد: نویسندگان آثار حوزه دفاع مقدس استان از پیشکسوتان و جوانان خوش ذوق و سرشار از شورمندی شهدایی هستند.

کد مطلب 5376211

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