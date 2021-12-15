به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، جدیدترین اثر گروه موسیقی نغمه‌گردان با عنوان «جُز عِشق نَدارم هُنری» ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۵ آذر در فرهنگسرای سرو رونمایی می‌شود.

گروه موسیقی «نغمه‌گردان» که در سال۱۳۹۷ با هدف کنش مؤثر در تولید و اجرای آثار هنری با محوریت موسیقی اصیل و فخیم ایرانی در حوزه موسیقی دستگاهی تشکیل شد، آلبوم «جُز عِشق نَدارم هُنری» را با موسیقی احسان عبایی و صدای سید محسن حسینی روز پنجشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۸ با حضور تعدادی از هنرمندان در فرهنگسرای سرو رونمایی می‌کنند.

آلبوم «جُز عِشق نَدارم هُنری»، بخشی از قطعات تولید شده توسط گروه موسیقی «نغمه‌گردان» است. ضبط این قطعات از سال ۱۳۹۸ با تلاش، همراهی و مساعدت همه‌جانبه و بی‌دریغ افرادی چون علی مرادخانی، محمود یگانه‌پور، خانواده تورج نگهبان، سید علیرضا میرعلینقی پژوهشگر موسیقی، میلاد عرفان‌پور، دل‌آرا ابراهیمی نوازنده کمانچه، سید محسن حسینی طراح کاور، پویان عبدلی و محمد باقر زینالی صدابردار شکل گرفته و تولید شده است.

این آلبوم دربرگیرنده بخش‌هایی چون قطعه «جرس»، تصنیف «هنر عشق» با شعری از محیط قمی، تصنیف «مجنون رسوا» با شعری از وحیدرضا بوربور، قطعه «نوروز عرب» برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی، قطعه «نگارینا …» با شعری از بابا طاهر، قطعه «ماوراء النهر» برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی، تصنیف «دلی یا دلبری» با شعری از عراقی، تصنیف «ساقی مستان» با کلام علیرضا پاک‌نیا و تصنیف «به یاد تو» با کلام تورج نگهبان است.

تصنیف «به یاد تو» تلاشی در راستای نوآوری از دریچه بازیابی یک سروده قدیمی و بازآفرینی موسیقایی آن است. سروده‌ای که با همکاری زنده‌یادان تورج نگهبان، حسین یاحقی و منوچهر همایون‌پور با عنوان «غارتگر جان» در حافظه موسیقایی مردم ثبت شده و به حیات خودش ادامه داده است.