زاکانی نگاه سرمایه سالار شهرداران گذشته را حذف کند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، علی خضریان در تذکر شفاهی گفت: دو روز گذشته جهت نظارت میدانی به جنوبی‌ترین نقطه تهران و دیار مردم عزیز شهرهای کهریزک و باقرشهر رفتم، شهرهایی که با مشکلات و معضلات انباشت شده از ناکارآمدی مدیران و مسئولان اجرایی ناتوان با سرریزی مشکلات تهران به این بخش دچار ظلم مضاعف شده‌اند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردمی که با میزبانی از مجتمع آرادکوه و زباله‌های کلانشهر تهران بوی نامطبوع آن در شبانه روز را تحمل می‌کنند و بعضا به دلیل مسیر ناایمن تریلی‌های حمل زباله جانشان را از دست می‌دهند اما از درآمدهای این مجتمع و مسئولیت‌های اجتماعی آنها بی‌بهره هستند. مردمی که میزبان سازمان بهشت زهرا (س) هستند و از سوی کلان این سازمان چیزی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی برای آنها تعریف نشده است.

وی خطاب به زاکانی شهردار تهران تصریح کرد: انتظار این است نگاه سرمایه‌سالار گذشتگان در شهرداری را کنار بگذارید و هر چه سریعتر از منابع حاصل از این مجموعه‌ها حق مردم محروم و مظلوم کهریزک را محقق کنید تا شاهد حکمرانی عادلانه شهری در دوره جدید باشیم.