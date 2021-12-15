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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۳

خضریان در تذکر شفاهی؛

زاکانی نگاه سرمایه سالار شهرداران گذشته را حذف کند

زاکانی نگاه سرمایه سالار شهرداران گذشته را حذف کند

نماینده تهران در مجلس از شهردار جدید تهران خواست جهت تحقق حکمرانی عادلانه شهری نگاه سرمایه‌سالار گذشتگان در شهرداری را کنار بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، علی خضریان در تذکر شفاهی گفت: دو روز گذشته جهت نظارت میدانی به جنوبی‌ترین نقطه تهران و دیار مردم عزیز شهرهای کهریزک و باقرشهر رفتم، شهرهایی که با مشکلات و معضلات انباشت شده از ناکارآمدی مدیران و مسئولان اجرایی ناتوان با سرریزی مشکلات تهران به این بخش دچار ظلم مضاعف شده‌اند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردمی که با میزبانی از مجتمع آرادکوه و زباله‌های کلانشهر تهران بوی نامطبوع آن در شبانه روز را تحمل می‌کنند و بعضا به دلیل مسیر ناایمن تریلی‌های حمل زباله جانشان را از دست می‌دهند اما از درآمدهای این مجتمع و مسئولیت‌های اجتماعی آنها بی‌بهره هستند. مردمی که میزبان سازمان بهشت زهرا (س) هستند و از سوی کلان این سازمان چیزی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی برای آنها تعریف نشده است.

وی خطاب به زاکانی شهردار تهران تصریح کرد: انتظار این است نگاه سرمایه‌سالار گذشتگان در شهرداری را کنار بگذارید و هر چه سریعتر از منابع حاصل از این مجموعه‌ها حق مردم محروم و مظلوم کهریزک را محقق کنید تا شاهد حکمرانی عادلانه شهری در دوره جدید باشیم.

کد مطلب 5376230

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