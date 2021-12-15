کشف اشیای عتیقه دو هزار ساله اشکانی در میاندرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید باقری اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر قاچاق اشیا عتیقه در سطح شهرستان میاندرود، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی و شناسایی متهم، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان این فرد را مورد تعقیب و مراقبت قرار داده و با شناسایی محل فعالیتش وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی میاندرود، تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم موفق شدند، بیش از ۳۰ قطعه شیء عتیقه مربوط به دو هزار سال پیش شامل سکه، کاسه سنگی، انگشتر، سینی مهر تاریخی و اشیا مسی را کشف کنند.

سرهنگ باقری با اشاره به اینکه اشیا مکشوفه برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی دارای قدمت تاریخی است، افزود: در این ارتباط متهم به قاچاق اشیا عتیقه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شد.