صرفه جویی ارزی ۳۸ میلیون دلاری با تولید داخل در استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دلق پوش ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید گیلان، بیان کرد: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مختلف ساخت داخل فراهم کرده است.

دلق پوش با بیان اینکه دانش، توان ملی و استعداد صنعتگران ما بالا است، افزود: ۷۸ واحد تولیدی برتر برای حضور در بخش‌های مختلف نمایشگاه اعلام آمادگی کرده و هم اکنون حضور دارند و تعدادی از واحدهای حوزه صنایع دفاعی برای کمک فناورانه به صنایع مختلف در این نمایشگاه مشارکت دارند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال با حمایت از تولیدات دانش بنیان و صادرات محور بیش از ۳۸ میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشته‌ایم، ادامه داد: قطعات مورد نیاز در داخل کشور تولید و تأمین شد و پیش بینی می‌شود رقم مذکور تا پایان سال به ۵۰ میلیون دلار برسد.