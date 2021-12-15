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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۵

رئیس سازمان صمت گیلان خبر داد؛

صرفه جویی ارزی ۳۸ میلیون دلاری با تولید داخل در استان گیلان

صرفه جویی ارزی ۳۸ میلیون دلاری با تولید داخل در استان گیلان

رشت- رئیس سازمان صمت گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون با حمایت از تولید داخل ۳۸ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در استان گیلان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دلق پوش ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید گیلان، بیان کرد: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مختلف ساخت داخل فراهم کرده است.

دلق پوش با بیان اینکه دانش، توان ملی و استعداد صنعتگران ما بالا است، افزود: ۷۸ واحد تولیدی برتر برای حضور در بخش‌های مختلف نمایشگاه اعلام آمادگی کرده و هم اکنون حضور دارند و تعدادی از واحدهای حوزه صنایع دفاعی برای کمک فناورانه به صنایع مختلف در این نمایشگاه مشارکت دارند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال با حمایت از تولیدات دانش بنیان و صادرات محور بیش از ۳۸ میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشته‌ایم، ادامه داد: قطعات مورد نیاز در داخل کشور تولید و تأمین شد و پیش بینی می‌شود رقم مذکور تا پایان سال به ۵۰ میلیون دلار برسد.

کد مطلب 5376276

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