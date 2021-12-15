یوسف خوب کاندیدای مجمع انتخاباتی بوکس هیأت استان اردبیل و داور باسابقه این رشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه امروز شاهد رفتار غیر اخلاقی فدراسیون بوکس بودیم و دوستان مانع حضور دو کاندیدا در انتخابات شدند. من ۳۰ سال در بوکس حضور دارم و مدرک فوق لیسانس دارم و ۵ سال رئیس کمیته داوران هیأت هستم ولی این رفتار با من شد.

وی افزود: موضوع بدتر اینکه آقای ثوری به مردم زحمتکش و شریف شهر من توهین کرد. ایشان در جمع گفت شما سیب زمینی فروش‌ها چیزی از بوکس نمی‌دانید. حتی ورزشکاران بعد از شنیدن این توهین تاب نیاوردند و گفتند چطور به کشاورزان زحمتکش توهین می‌کنید؟

داور بوکس ادامه داد: متأسفانه عملکرد آقای ثوری در این چهارسال خیلی ضعیف بوده است و هیچکس از افراد خانواده اصیل بوکس وی را قبول ندارد.