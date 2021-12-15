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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰

با اظهارات یک کاندیدا مطرح شد؛

جنجال در مجمع بوکس اردبیل به خاطر «سیب زمینی» فروش‌های آقای رئیس

جنجال در مجمع بوکس اردبیل به خاطر «سیب زمینی» فروش‌های آقای رئیس

یکی از سه کاندیدای مجمع انتخاباتی بوکس استان اردبیل گفت: رئیس فدراسیون بوکس مانع شرکت دو کاندیدا در مجمع انتخاباتی استان شد و به مردم شهر ما توهین کرد.

یوسف خوب کاندیدای مجمع انتخاباتی بوکس هیأت استان اردبیل و داور باسابقه این رشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه امروز شاهد رفتار غیر اخلاقی فدراسیون بوکس بودیم و دوستان مانع حضور دو کاندیدا در انتخابات شدند. من ۳۰ سال در بوکس حضور دارم و مدرک فوق لیسانس دارم و ۵ سال رئیس کمیته داوران هیأت هستم ولی این رفتار با من شد.

وی افزود: موضوع بدتر اینکه آقای ثوری به مردم زحمتکش و شریف شهر من توهین کرد. ایشان در جمع گفت شما سیب زمینی فروش‌ها چیزی از بوکس نمی‌دانید. حتی ورزشکاران بعد از شنیدن این توهین تاب نیاوردند و گفتند چطور به کشاورزان زحمتکش توهین می‌کنید؟

داور بوکس ادامه داد: متأسفانه عملکرد آقای ثوری در این چهارسال خیلی ضعیف بوده است و هیچکس از افراد خانواده اصیل بوکس وی را قبول ندارد.

کد مطلب 5376346

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