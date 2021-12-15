وحید زوارزاده رئیس هیئت بوکس استان اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه انتخاباتی هیئت بوکس استان اردبیل که عصر چهارشنبه در سالن کنفرانس رضازاده اردبیل برگزار شد، وحید زوارزاده با اخذ ۱۵ رأی از ۱۹ رأی مأخوذه به مدت ۴ سال ریاست هیئت بوکس استان اردبیل را عهده‌دار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به پیشرفت رشته بوکس در کشور و کسب مدال‌های مختلف المپیکی، جهانی و رویدادهای بین‌المللی در این رشته اظهار کرد: ما خوشحال هستیم که در استان اردبیل نیز فرهاد مرادی به عنوان ملی‌پوش کشورمان حضور افتخارآفرینی در تیم ملی بوکس ایران دارد.

سجاد انوشیروانی تصریح کرد: ما از هیئت بوکس حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و تلاشمان بر این است تا هر چه سریع‌تر با تجهیز امکانات و سالن‌های مناسب به این رشته و ورزشکاران آن در کسب مدال‌های قهرمانی کمک کنیم.

وی از راه‌اندازی خانه بوکس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا در فضای آرام و کم تنش مسابقات بوکس را در سطح استان برگزار کرده و از ظرفیت ورزشکاران این استان برای معرفی نفرات برتر با هدف حضور در تیم ملی نیز استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اظهار گلایه از تنش به وجود آمده در برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت بوکس استان اردبیل افزود: انتظار می‌رود رئیس جدید هیئت فضای تعاملی بیشتری را با ورزشکاران و مربیان انجام داده و از التهابات به وجود آمده بکاهد.

در این مراسم که با حواشی متعددی نیز روبه‌رو بود، رئیس جدید هیئت بوکس استان اردبیل به عنوان تنها کاندیدای این مجمع اظهار امیدواری کرد تا با همراهی اداره کل ورزش و جوانان زمینه توسعه و پیشرفت این رشته ورزشی را فراهم کند.

وحید زوارزاده به کسب مدال‌های مختلف و اعزام ورزشکاران استان به اردوهای تیم ملی اشاره کرد و ادامه داد: بنده هیچ توهینی را به ورزشکاران رشته بوکس انجام ندادم و همواره سعی کردم تا احترام پیشکسوتان این رشته را نگه داشته و برای ورزشکاران جوان فرصت و فضای رشد و تعالی را به وجود آورم.