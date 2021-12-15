برد لحظه آخری صنعت نفت مقابل پدیده/ فرار منصوریان از بحران

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه دو تیم پدیده مشهد و صنعت نفت آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود صنعت نفت تمام شد.

این بازی از ساعت ۱۶ در آبادان آغاز شد اما جدال دو تیم تا دقایق تلف شده نیمه نخست بدون گل دنبال می شد. در حالی که دو تیم آماده تساوی بدون گل می شدند، شروین بزرگ در دقیقه ۶+۹۰ با یک ضربه برگردان گل برتری را برای صنعت نفت به ثمر رساند تا شاگردان علیرضا منصوریان در تیم نفت بعد از پنج هفته، بالاخره طعم برد را بچشند.

آخرین برد صنعت نفت به هفته چهارم و بازی مقابل نساجی بر می گشت.

تیم پدیده با این تساوی ۲ امتیازی و در انتهای جدول رده بندی باقی ماند. صنعت نفت هم با ۹ امتیاز در رده چهاردهم جای گرفت.