تاکید بر تسریع فرایند واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، به منظور تسریع در فرایند واگذاری شرکتهای فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس و احصاء موضوعات مبتلابه و چالش های موجود برای اجرایی نمودن آن جلسه ای بین دکتر قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، دکتر شکوه فر معاون امور حقوقی، مجلس و استانها و فلاح مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر شکوه فر در خصوص اهمیت تعیین و تکلیف وضعیت خصوصی سازی دو شرکت و چالش های فرارو و اقدامات به عمل آمده برای این امر توضیحاتی را بیان کرد و سپس رئیس سازمان خصوصی سازی نیز ضمن حائز اهمیت بودن این امر برای درج نماد و ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار مواردی را اعلام داشت. همچنین طرفین درخصوص نحوه و نوع واگذاری، مدیریت بعد از واگذاری و جلوگیری از هرگونه آسیب ها و تبعات حقوقی و اجتماعی و مدل هایی که می بایست واگذاری انجام شود، مباحثی را مطرح و تبیین کردند.

در پایان مقرر شد وزارت ورزش و جوانان با هماهنگی سرخابی‌ها نسبت به تسریع در ارائه گزارش حسابرسی صورت های مالی منتهی به ۳۱/۴ – ۳۱/۳/۱۴۰۰ و برگزاری مجمع در اولین فرصت، ثبت صورتجلسه مجامع و آخرین تغییرات شرکت استقلال در سامانه ثبت شرکتها، تعیین تکلیف و اقدامات لازم برای رفع بندها و ایرادات گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی گذشته را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند تا در اولین فرصت انجام مقدمات خصوصی سازی دو شرکت عملیاتی و اجرایی به نحو صحیح و متقن شود.