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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۱:۲۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد؛

لزوم لغو ویزا برای گردشگران عراقی به مقصد ایلام

لزوم لغو ویزا برای گردشگران عراقی به مقصد ایلام

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام بر لزوم لغو ویزا برای گردشگران عراقی به مقصد ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمالک شنبه زاده عصر چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک فعالان گردشگری کشور عراق و ایلام اظهار کرد: با هدف تعامل، اخذ تفاهم با دفاتر ایرانی و ایلام و به منظور تبادل گردشگر، رونق گردشگر، در قالب تورهای گردشگری، ۱۲ شرکت عراقی از استان های نجف، کربلا و بغداد و انجمن دفاتر از استان های لرستان همدان و خوزستان به استان سفر کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: همچنین با هدف ایجاد و حفظ اشتغال در زمینه گردشگری داخلی، فم‌تور فعالان گردشگری کشور عراق در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ آذرماه به مدت سه روز در استان برگزار می‌شود.

شنبه‌زاده تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری فم تور (تورآشناسازی) برای فعالان گردشگری کشور عراق بعنوان کشور بازار هدف استان ایلام، توزیع سفر ایمن و هوشمند در دوران پساکرونا، معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان به منظور مدیریت سفر و تحریک تقاضا و ایجاد اعتماد سازی است.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این تور عراقی از بازار و برخی منطقه تفریحی و گردشگری استان بازدید می‌کنند.

نشست مشترک فعالان گردشگری کشورعرق با فعالان ایلام برگزار شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در این نشست گفت: فم‌تور گردشگری فرصتی بسیار خوب برای شناسایی ظرفیت های ایلام در تمامی بخش‌ها است.

عبدالمالک شنبه زاده با بیان اینکه برای رونق گردشگری استان مشکلات و موانع را احصا و در اسرع وقت برطرف می کنیم، افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات دو کشور در گسترش فعالیت‌های گردشگری کشورها بسیار تعیین کننده و اثر گذار است و می‌تواند به رونق گردشگری در دو کشور منجر شود.

وی تصریح کرد: ایلام برای گردشگران عراقی همواره به‌عنوان یک مسیر در نظر گرفته شده، به دلیل اینکه ما بخوبی نتوانسته ایم ظرفیت ها را معرفی کنیم.

شنبه‌زاده ادامه داد: بیمارستان فوق تخصصی با مجوز آی پی دی که خیلی از خدمات پزشکی را به گردشگران ارائه می‌دهد در ایلام آماده خدمت‌رسانی به گردشگران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام تاکید کرد: ایلام به‌عنوان عروس زاگرس بدلیل زیبایی‌های طبیعی فوق‌العاده و جنگل‌های انبوه بلوط، رودخانه‌ها و کویر ظرفیت بسیار زیبای خوبی برای توسعه گردشگری دارد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین هدف برگزاری فم‌تور در ایلام شناسایی ظرفیت‌های گردشگری و اینکه این استان به‌عنوان مقصد گردشگران مورد توجه قرار گیرد.

شنبه‌زاده ابراز امیدواری کرد: بخش دولتی و خصوصی کشور ایران و عراق با تعامل و همگانی بسته‌های گردشگری هر استان را به هم معرفی کرده تا بتوانیم از ظرفیت هم استفاده کنیم.

وی گفت: گروه فعالان و گردشگران عراقی ورودی به استان به مدت سه روز از ظرفیت‌های گردشگری ایلام بازدید می‌کنند.

کد مطلب 5376697

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