لزوم لغو ویزا برای گردشگران عراقی به مقصد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمالک شنبه زاده عصر چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک فعالان گردشگری کشور عراق و ایلام اظهار کرد: با هدف تعامل، اخذ تفاهم با دفاتر ایرانی و ایلام و به منظور تبادل گردشگر، رونق گردشگر، در قالب تورهای گردشگری، ۱۲ شرکت عراقی از استان های نجف، کربلا و بغداد و انجمن دفاتر از استان های لرستان همدان و خوزستان به استان سفر کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: همچنین با هدف ایجاد و حفظ اشتغال در زمینه گردشگری داخلی، فم‌تور فعالان گردشگری کشور عراق در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ آذرماه به مدت سه روز در استان برگزار می‌شود.

شنبه‌زاده تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری فم تور (تورآشناسازی) برای فعالان گردشگری کشور عراق بعنوان کشور بازار هدف استان ایلام، توزیع سفر ایمن و هوشمند در دوران پساکرونا، معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان به منظور مدیریت سفر و تحریک تقاضا و ایجاد اعتماد سازی است.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این تور عراقی از بازار و برخی منطقه تفریحی و گردشگری استان بازدید می‌کنند.

‍ نشست مشترک فعالان گردشگری کشورعرق با فعالان ایلام برگزار شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در این نشست گفت: فم‌تور گردشگری فرصتی بسیار خوب برای شناسایی ظرفیت های ایلام در تمامی بخش‌ها است.

عبدالمالک شنبه زاده با بیان اینکه برای رونق گردشگری استان مشکلات و موانع را احصا و در اسرع وقت برطرف می کنیم، افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات دو کشور در گسترش فعالیت‌های گردشگری کشورها بسیار تعیین کننده و اثر گذار است و می‌تواند به رونق گردشگری در دو کشور منجر شود.

وی تصریح کرد: ایلام برای گردشگران عراقی همواره به‌عنوان یک مسیر در نظر گرفته شده، به دلیل اینکه ما بخوبی نتوانسته ایم ظرفیت ها را معرفی کنیم.

شنبه‌زاده ادامه داد: بیمارستان فوق تخصصی با مجوز آی پی دی که خیلی از خدمات پزشکی را به گردشگران ارائه می‌دهد در ایلام آماده خدمت‌رسانی به گردشگران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام تاکید کرد: ایلام به‌عنوان عروس زاگرس بدلیل زیبایی‌های طبیعی فوق‌العاده و جنگل‌های انبوه بلوط، رودخانه‌ها و کویر ظرفیت بسیار زیبای خوبی برای توسعه گردشگری دارد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین هدف برگزاری فم‌تور در ایلام شناسایی ظرفیت‌های گردشگری و اینکه این استان به‌عنوان مقصد گردشگران مورد توجه قرار گیرد.

شنبه‌زاده ابراز امیدواری کرد: بخش دولتی و خصوصی کشور ایران و عراق با تعامل و همگانی بسته‌های گردشگری هر استان را به هم معرفی کرده تا بتوانیم از ظرفیت هم استفاده کنیم.

وی گفت: گروه فعالان و گردشگران عراقی ورودی به استان به مدت سه روز از ظرفیت‌های گردشگری ایلام بازدید می‌کنند.