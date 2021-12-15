آغاز کارگاه نمایشنامه نویسی و بازیگری «پویش سلیمانی» در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری لرستان، روز چهارشنبه کارگاه آموزشی نمایشنامه نویسی و بازیگری از ایده تا اجرا با عنوان «پویش سلیمانی» از سوی حوزه هنری لرستان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان الیگودرز آغاز شد.

سینا دلشادی مدرس بخش ایده و نمایش نویسی این دوره از کارگاه در این خصوص گفت: کارگاه آموزشی نمایشنامه نویسی و بازیگری از ایده تا اجرا با عنوان «پویش سلیمانی» در قالب کارگاهی و در زمینه نمایشنامه نویسی و بازیگری از مرحله ایده تا اجرا و فن بیان، بدن و شناخت نقش و کاربرد آن در تولید نمایش برگزار می‌شود و همچنین روند تولید نمایشنامه اقتباسی به هنرجویان آموزش داده می‌شود.

وی افزود: این کارگاه‌های آموزشی به مدت ۱۲ روز به تدبیر و برنامه ریزی حوزه هنری استان لرستان از ۲۴ آذرماه لغایت ششم دی ماه در چهار شهرستان الیگودرز، دورود، بروجرد و خرم آباد برگزار می‌شودکه این کارگاه امروز در الیگودرز به مدت سه روز صبح و عصر در پلاتو سایه مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ برای علاقه مندان برگزار می‌شود.

مدرس بخش ایده و نمایش نویسی این کارگاه هدف از اجرای این برنامه را بررسی ابعاد شخصیت والای سردار سلیمانی و پرداختن به ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان در عرصه‌های نظامی، فرهنگی و اجتماعی در قالب فعالیت‌های هنری و معرفی آن با زبان هنر به نسل نوجوان و جوان دانست.

دلشادی خطاب به علاقه مندان به نمایش نویسی گفت: در دنیا کشورهای مختلف دنبال شخصیت سازی برای خود هستند در حالی که ما در کشورمان قهرمانان ملی و مذهبی بسیاری از جمله سردار سلیمانی داریم که می‌شود سال‌ها در مورد آن نمایش نوشته شود.