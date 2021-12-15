به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین نشست عمومی نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم البرز با موضوع هم‌اندیشی و هم‌افزایی ظرفیت‌های جریان انقلابی استان با حضور و سخنرانی حضرت آیت‌الله حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج و آقای دکتر عبداللهی استاندار البرز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

آیت‌الله حسینی همدانی در این نشست، بابیان اینکه کار جهادی یعنی کاری که درست انجام‌شده، به‌موقع آغاز و به‌موقع نیز تمام شود، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم استان البرز، خطاب به اعضای این نهضت، بیان داشت: شما معین و کمک‌حال استاندار هستید و باید صادقانه و خالصانه در خدمت نظام اسلامی باشید.

وی در ادامه بابیان اینکه اکنون یکی از مصادیق دولت انقلابی، کمک به استاندار در حوزه مسائل استانی است که استاندار محترم البرز نیز از این موضوع استقبال کردند، اظهار داشت: امیدواریم این‌گونه جلسات فقط به گفت‌وگو ختم نشود و پاسخ‌ها نیز گفتاردرمانی نباشد زیرا در این صورت اثری نخواهد داشت؛ باید در مقام عمل پاسخ‌ها را ببینیم که در این راستا لازم است با سرعت و قدرت بیشتری امور را دنبال کرد و به‌پیش برد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی برای حل مشکلات استان البرز و با اشاره به اینکه این مدیریت می‌تواند در شرایط و مواقعی که قانونی تعریف‌نشده است خود را نشان دهد، عنوان کرد: در این نوع مدیریت باید وارد میدان شد و راهکارهای مناسب را پیدا و آن‌ها را عملیاتی کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان، یادآور شد: نخبگان به میدان کار و عمل نیاز دارند تا بتوانند گوشه‌ای از مسئولیت‌ها را بر عهده گیرند؛ درصورتی‌که میدان در اختیار داشته باشند می‌توانند نقش بسزایی را در پیشبرد اهداف ایفا کنند.

وی در بخش دیگری با اشاره به کتاب نظام مسائل استان البرز، عنوان کرد: کتاب نظام مسائل استان البرز به‌دوراز آرمان‌گرایی و به‌صورت واقع‌بینانه با استفاده از مدیران و کارشناسان اجرایی و نظری توسط نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم استان البرز تهیه و به چاپ رسید.

امام‌جمعه در خاتمه بابیان اینکه بنا بود کتاب نظام مسائل استان البرز به شخص محترم رئیس‌جمهور تقدیم شود، گفت: به جهت ضرورت و سرعت در انجام خدمات در مقطع حساس کنونی این کتاب را نیابتاً به نماینده عالی ایشان در استان اهدا خواهیم کرد.

مجتبی عبداللهی، نماینده عالی دولت در البرز نیز در سخنانی ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و تلاش‌های نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم استان در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان ساخت: در آینده‌ای نزدیک شاهد استقرار نیروهای حزب‌اللهی، مؤمن، شایسته، متعهد و متخصص در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و سازمان‌ها خواهیم بود و باید از این ظرفیت و اتفاق مبارک به‌خوبی استفاده کنیم.

وی با تأکید بر لزوم استمرار جلسات نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم استان البرز، تأکید کرد: ان‌شاءالله بتوانیم نظام مسائل احصا شده استان را با کمک اعضای کارگروه‌ها عملیاتی و اجرایی کنیم.

استاندار البرز در ادامه با تأکید بر استفاده از توان کارگروه‌ها، گفت: فرصت زیادی در اختیار نداریم بنابراین نباید زمان را از دست دهیم و برای نظام، انقلاب و خون شهدا فرصت سوزی کنیم؛ باید به‌صورت شبانه‌روزی و با استفاده از همه توان و ظرفیت کار و تلاش کنیم و دست‌به‌دست هم دهیم تا بتوانیم مشکلات را احصا و باتدبیر و خرد جمعی آن‌ها را برطرف کنیم.

گفتنی است در پایان این نشست، یک نسخه از کتاب نظام مسائل استان البرز به‌عنوان یک نقشه راه برای پیشبرد امور و اهداف و رفع مشکلات این استان، توسط نماینده ولی‌فقیه در استان به استاندار البرز اهدا شد.

نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم البرز با رهنمودهای نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرج حضرت آیت‌الله حسینی همدانی در سال ۱۳۹۹ ضمن اعلام موجودیت طی تعداد ۱۲۴ جلسه خصوصی و عمومی با حضور مجموع ۲۹۷ نفر از نخبگان، صاحبین نظر و مدیران جوان و باتجربه ساکن استان البرز تشکیل شد.

در این جلسات در ابتدا سخنرانان و اساتید دانشگاهی با حضور خود به تبیین اهمیت، ابعاد و ساختار نهضت اجرایی گام دوم انقلاب پرداختند تا تمامی اعضا دارای دانشی یکسان در مسیر تولید فکر و اندیشه باهدف طراحی نظام عارضه‌یابی و حل مسائل استان البرز باشند.

ازاین‌روی کارگروه‌های تخصصی در ۱۹ محور شکل گرفت که به شرح زیر می‌باشند و اعضا هرکدام در کارگروه‌ها فعال‌شده و نهایتاً بر اساس مدل نظام عارضه‌یابی به ترسیم ۱۵ مسئله اصلی استان در ۱۸ موضوع پرداختند. البته در این راه موضوعات متعددی احصا شده است که در دبیرخانه نهضت راهبران اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی استان البرز به‌منظور کمک به مدیران و متخصصین آینده نگهداری شده و در زمان نیاز ارائه می‌شود.

کارگروه‌های فرهنگ عمومی و قرآن، زمین و مسکن، آموزش‌وپرورش، امور اجتماعی، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر، سیاسی و امنیتی، بهداشت و درمان، اشتغال و کارآفرینی، مدیریت شهری، روحانیون، جذب و سرمایه‌گذاری، رسانه، جوانان، بانوان، آب و فاضلاب، ورزشی، گردشگری، کشاورزی و کارگروه تطبیق و تلفیق، مجموع بخش‌هایی بودند که در ترسیم موارد با سازمان‌دهی دقیق به تولید محتوا این کتاب پرداختند.

آنچه دارای اهمیت است، بهره‌گیری از نخبگان و جوانان البرزی با گرایشات سیاسی مختلف و تجربیات متمایز است که موجب گردیده تا این محصول از ویژگی‌های فراجناحی و متعهدانه به اصول و چهارچوب انقلابی خروجی علمی، قابل‌تعمیم و با روایی و پایایی بالایی را ایجاد کند. لذا درک دقیق از نحوه شکل‌گیری نهضت در البرز تا ترسیم نظام عارضه‌یابی این کتابچه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی محوری در مسیر تحقق نهضت گام دوم انقلاب در سطح کشور موردتوجه نیز قرار گیرد.