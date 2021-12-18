تحریم های ایران را دور نزنید

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا از شرکت‌های اماراتی خواسته تا همچنان به تحریم‌ها علیه ایران پای بند باشند.

در همین ارتباط، این مقام ارشد دولت بایدن گفت که «آندریا گاکی»، مدیر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، اوایل هفته گذشته در امارات متحده عربی بوده است و از شرکت‌های خصوصی امارات خواسته تا دستورالعمل تحریم‌ها علیه ایران را رعایت کنند و بدنبال دور زدن تحریم‌ها نباشند.

این مقام دولت بایدن جزئیات بیشتری از دیدار مدیر ارشد وزارت خزانه داری آمریکا با شرکت‌های اماراتی را ارائه نداده، اما همزمان به تهدید علیه شرکت‌هایی پرداخته که تحریم آمریکا علیه ایران را بویژه در امارات مراعات نمی‌کنند و در این ارتباط خطاب به شرکت‌های اماراتی هشدار داد: «اگر از تحریم‌ها دوری کنید، چشمان آمریکا به شما خواهد بود و دور زدن تحریم‌ها عواقبی در پی خواهد داشت.»

در عین حال همین منبع که نامش از سوی خبرگزاری رویترز اعلام نشده، ادعا کرده است که ایالات متحده معتقد است زمان مورد نیاز ایران برای تولید اورانیوم با غنای بسیار بالا جهت تولید یک سلاح هسته‌ای بسیار کوتاه و کم شده و این زمان واقعاً هشدار دهنده است.

این مقام مسئول در دولت بایدن گفت: زمان مورد نیاز ایران تا تولید اورانیوم کافی برای یک بمب واقعاً کوتاه است. بسیار کوتاه است.»

همزمان «جالینا پورتر»، معاون اول سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران نسبت به از سرگیری مذاکرات با ایران ابراز امیدواری کرد.

در همین ارتباط، وقتی پورتر درباره تاریخ از سرگیری مذاکرات با ایران و احتمال انجام این مذاکرات تا قبل از پایان سال میلادی مورد پرسش قرار گرفت، او پاسخ داد: «اولویت ما از سرگیری سازنده مذاکرات با همه طرف‌هایی است که به دنبال رسیدن و اجرای بازگشت سریع متقابل به پایبندی کامل به برجام هستند و باز هم، خیلی زود است که بگوییم آیا ایران با رویکرد سازنده‌تری بازگشته یا خیر.»

پیش از این، «میخائیل اولیانوف» در عصر روز جمعه اعلام کرده بود که جلسه کمیسیون مشترک برجام پایان یافت. وی در همین زمینه با انتشار توییتی نوشت: نشست کمیسیون مشترک برجام و همچنین هفتمین دور مذاکرات وین به پایان رسید. مذاکرات به زودی از سر گرفته خواهد شد.

همچنین شامگاه جمعه، علی باقری مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کرد که طرف‌های مذاکره کننده غربی با پیشنهادات جدید ایران که ارائه شد موافقت کردند. وی در ادامه افزود: در دور هفتم مذاکرات دیدگاه خودمان را درباره گفتگوهای پیشین انجام شده میان هیأت ایرانی و ۱+۴ اعلام کردیم. باقری گفت: مهمترین نکته در خصوص مذاکرات این است که طرف مقابل با دیدگاه جدید ما در قبال مذاکرات و آغاز دور تازه گفتگوها موافقت نمی‌کرد.