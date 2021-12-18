احتمال ازسرگیری دوباره مذاکرات با ایران قبل از پایان سال میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا معتقد است که مذاکرات با ایران در وین ممکن است تا پیش از پایان سال میلادی جاری دوباره از سر گرفته شود.

این مقام مسئول که نامش فاش نشده، اعلام کرد: «امکان از سرگیری مذاکرات تا پایان سال میلادی جاری وجود دارد و آمریکا برای آن آمادگی دارد. شرکت کنندگان در کمیسیون مشترک ایران و گروه بین المللی پنج نفره (روسیه، انگلیس، آلمان، چین و فرانسه) همین موضع را داشتند.»

پیش از این، «میخائیل اولیانوف» در عصر روز جمعه اعلام کرده بود که جلسه کمیسیون مشترک برجام پایان یافت. وی در همین زمینه با انتشار توییتی نوشت: نشست کمیسیون مشترک برجام و همچنین هفتمین دور مذاکرات وین به پایان رسید. مذاکرات به زودی از سر گرفته خواهد شد.

همچنین شامگاه جمعه، علی باقری مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کرد که طرف‌های مذاکره کننده غربی با پیشنهادات جدید ایران که ارائه شد موافقت کردند. وی در ادامه افزود: در دور هفتم مذاکرات دیدگاه خودمان را درباره گفتگوهای پیشین انجام شده میان هیأت ایرانی و ۱+۴ اعلام کردیم. باقری گفت: مهمترین نکته در خصوص مذاکرات این است که طرف مقابل با دیدگاه جدید ما در قبال مذاکرات و آغاز دور تازه گفتگوها موافقت نمی‌کرد.