هواپیمای کمک های بشردوستانه مسکو در کابل به زمین نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که هواپیمای باری این کشور که حامل محموله کمک های بشردوستانه مسکو به افغانستان بود، در فرودگاه کابل به زمین نشست.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: به دستور ژنرال «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه مبنی بر سازماندهی حمل بار [به افغانستان]، سه فروند هواپیمای ترابری نظامی روسیه اعزام و در اسرع وقت از فرودگاه «چکالوفسک» به هوا برخاستند.

«ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان روز گذشته در همین رابطه اعلام کرده بود که روسیه قرار است در روز شنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر)، محموله سوم از کمک های بشردوستانه اش را به افغانستان ارسال نماید.

پیشتر نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که در اول دسامبر (۱۰ آذر)، سه فروند هواپیمای ترابری نظامی «ایلیوشین-۷۶» (Il-۷۶) وزارت دفاع روسیه محموله های بشردوستانه را به فرودگاه کابل رساندند.

اوضاع اقتصادی و انسانی در افغانستان بسیار وخیم گزارش می شود و کابلوف در همین رابطه اعلام کرد که چنانچه نتوان از یک بحران اقتصادی و انسانی در مقیاس بزرگ جلوگیری کرد، صدها هزار افغان در زمستان امسال تلاش خواهند کرد تا به اروپا فرار کنند.

اظهارات کابلوف در حالی مطرح شده است که پیشتر سازمان ملل متحد نیز با قید فوریت هشدار داده بود که چنانچه برای سرپا نگه داشتن بانک‌های افغانستان اقدامی صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی مردم از بازپرداخت وام‌ها، کاهش سپرده گذاری و همچنین کندی چرخش نقدینگی، نظام مالی این کشور بیش از چند ماه تا فروپاشی فاصله نخواهد داشت.

برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی سه صفحه‌ای با تمرکز بر نظام مالی و بانکی افغانستان، افزود: هزینه اقتصادی و نتایج منفی اجتماعی حاصل از این فروپاشی، بسیار عظیم خواهد بود.

از نیمه ماه آگوست که طالبان بر افغانستان مسلط شده است، حمایت‌های مالی خارجی از این کشور عملاً متوقف شد. در همین حال، آمریکا نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را بلوکه کرده است.