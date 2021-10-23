زاخارووا: هدف طالبان بهبود سطح زندگی افغان ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مقامات جدید افغانستان به تدابیری برای بهبود سطح زندگی در این کشور متوسل شده اند.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای به نقل از زاخارووا اعلام کرد: مقامات جدید در افغانستان تلاش می کنند تا سطح زندگی مردم این کشور را بهبود بخشند. کار بر روی بازیابی منابع برق در برخی ولایت ها در حال انجام است.

زاخارووا در این رابطه ادامه داد: مقامات طالبان به سازمان جهانی بهداشت (WHO) مجوز انجام واکسیناسیون فلج اطفال را دادند.

وی افزود: همچنین تصمیم به حضور دانش آموزان دختر در کلاس های مقطع راهنمایی در سراسر کشور اعلام شده است.

طبق اظهارات زاخارووا، روسیه از نزدیک تحولات مرتبط با شرایط وخیم انسانی در افغانستان را دنبال می کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود: صندوق بین المللی پول اخیرا پیش بینی خود را منتشر کرده است که در آن امسال ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل مشکلات پیچیده اقتصادی این کشور کاهش یابد.

پیشتر و در همین رابطه نیز «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین دیروز جمعه اعلام کرد که روسیه با جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد، در مورد موضوع حذف طالبان از لیست سازمان های تروریستی هم عقیده است.

پسکوف در این باره گفت: رئیس جمهور (پوتین) ضمن اظهار نظر در مورد این موضوع گفت که از آنجا که این تصمیم سازمان ملل متحد است، نمی توان مکانیسم و ساز و کار جداگانه ای درباره آن در روسیه ایجاد کرد.

پسکوف همچنین تایید کرد که روسیه بر نظرات نهادهای سیاسی بین المللی تکیه کرده است.