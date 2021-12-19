قطع مجدد بخشی از ظرفیت اینترنت بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز عملیات شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت ۳۰۰ گیگ از ظرفیت بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت که از طریق روس تلکام تأمین می‌شود، از ساعت ۱۸.۳۰ یکشنبه بیست و هشتم آذرماه سالجاری قطع شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که با پیگیری‌های صورت گرفته توسط این مرکز، اختلال مذکور تا ساعاتی دیگر مرتفع خواهد شد.

اواسط آذرماه نیز به دنبال قطعی بخشی از کابل دریایی ارتباطات بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت کشور دچار اختلال مقطعی در ساعات پیک ترافیک شد.

این قطعی باعث از دست رفتن ۴۳۰ گیگابیت از ظرفیت پهنای باند ارتباطات بین الملل در فیبر دریایی بین قطر و امارات شد که همچنان ترمیم نشده است و طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت رفع این مشکل از سوی اپراتور خارجی تأمین کننده این مسیر زمان‌بر خواهد بود.