به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور با انتشار پستی در اینستاگرام خود اعلام کرد: حدود دو ماه پیش یکی از کابل‌های فیبر نوری دریایی به سمت قطر قطع شد و ۴۳۰ گیگ از پهنای اینترنت کشور از دسترس خارج شد.

وزیر ارتباطات افزود: با پیگیری و تلاش مستمر همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت خرابی این خط فیبرنوری دریایی ترمیم و این ۴۳۰ گیگ دوباره به پهنای باند کشور برگشت.

وی اعلام کرد: در ضمن برای پیشگیری از تکرار چنین اختلالی مسیرهای جایگزین هم پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات در پایان وعده داد: هر روز پیگیر افزایش سرعت و کیفیت شبکه است.