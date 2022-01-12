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۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶

زارع پور خبر داد:

۴۳۰ گیگابیت پهنای باند به ظرفیت اینترنت بین‌الملل بازگشت

۴۳۰ گیگابیت پهنای باند به ظرفیت اینترنت بین‌الملل بازگشت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ۴۳۰ گیگابیت پهنای باند که از ظرفیت اینترنت بین الملل از دست رفته بود بار دیگر در دسترس قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور با انتشار پستی در اینستاگرام خود اعلام کرد: حدود دو ماه پیش یکی از کابل‌های فیبر نوری دریایی به سمت قطر قطع شد و ۴۳۰ گیگ از پهنای اینترنت کشور از دسترس خارج شد.

وزیر ارتباطات افزود: با پیگیری و تلاش مستمر همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت خرابی این خط فیبرنوری دریایی ترمیم و این ۴۳۰ گیگ دوباره به پهنای باند کشور برگشت.

وی اعلام کرد: در ضمن برای پیشگیری از تکرار چنین اختلالی مسیرهای جایگزین هم پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات در پایان وعده داد: هر روز پیگیر افزایش سرعت و کیفیت شبکه است.

کد مطلب 5397939
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