استارت تغییر وزن آزادکاران مدعی از پیکارهای قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد رسماً از مسابقات قهرمانی کشور آغاز خواهد شد و مدعیان کسب دوبنده تیم ملی باید در این مصاف داخلی به میدان بروند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور طی دو روز ۲۳ و ۲۴ دی ماه در گرگان برگزار خواهد شد، تا مدعیان گام نخست برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان و بازی‌های آسیایی هانگژو را بردارند.

طبق مصوبه کادر فنی تیم ملی تمامی مدعیان به جز هفت آزادکار مدال‌آور رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ نروژ باید در رقابت‌های قهرمانی کشور حضور یابند. اما یکی از مسائل قابل توجه در این مورد، تغییر وزن برخی مدعیان است که گویا اگر قصد این کار را دارند باید حتماً با هماهنگی‌های لازم از رقابت‌های قهرمانی کشور انجام دهند.

همچنین کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به تمامی مدعیان تاکید کرده که غیبت در رقابت‌های قهرمانی کشور به معنای حذف از چرخه انتخابی است به طوری که محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی هم با تأیید این خبر اعلام کرد: مسابقات قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست چرخه انتخابی از اهمیت بالایی برخوردار است و به جز کسانی که از این مسابقات معاف هستند، هر کشتی‌گیری که قصد پوشیدن دوبنده تیم ملی را دارد، باید در این مسابقات حضور یابد. در واقع بر اساس تبصره ۳ بند یک چرخه انتخابی، نفراتی که از این رقابت‌ها معاف نیستند در صورت غیبت از چرخه انتخابی کنار گذاشته خواهند شد.

طبق چرخه انتخابی، به جز نفرات اول تا سوم رقابت‌های قهرمانی کشور که نفر اول آن مجوز حضور مستقیم در رقابت‌های قهرمانی آسیا و نفرات بعدی نیز مجوز حضور مستقیم در جام تختی را دارند، سایر نفراتی که در قهرمانی کشور موفق به کسب مدال نشده اند، مجوز حضور در رقابت‌های انتخابی جام تختی (اسفندماه) را خواهند داشت و اگر در این مسابقات حضور نیابند، از چرخه انتخابی خارج خواهند شد.

*حمیدرضا فتاحی