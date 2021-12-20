احداث بوستان ۴۰ هکتاری رضوان در منطقه یک شهری قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اقبالیان در جلسه پرسش و پاسخ اهالی منطقه یک شهر قم در مسجد رسول اکرم (باب الجنه) خیابان انقلاب اسلامی اظهار داشت: ساخت مجموعه و سوله‌های ورزشی وظیفه شهرداری نیست، اما با این وجود شهرداری قم از سال ۹۸ اقدام به احداث ۸ سوله ورزشی در مناطق هشت‌گانه قم کرده که برای هرکدام از این پروژه‌ها دست‌کم ۲۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه این مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی در مناطق کمتر برخوردار شهر قم در حال احداث است تصریح کرد: شهرداری قم با وجود اینکه وظیفه‌ای در احداث چنین طرح‌هایی ندارد، اما بر این باور است که باید در مسائل اجتماعی در کنار مردم باشد.

مدیر منطقه یک شهرداری قم ادامه داد: ساماندهی دروازه ری، شهیدان برقعی و محله نوبهار از امسال به‌صورت جدی‌تر آغازشده و در بودجه سال آینده نیز اعتباراتی جهت تکمیل آن‌ها در نظر گرفته‌شده تا گره‌های کور ترافیکی در این محلات برطرف شود.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی محله و طرح چهل اختران نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد عنوان کرد: جمع‌بندی اقدامات موردنیاز در سفر رئیس‌جمهوری به قم تقدیم هیئت دولت خواهد شد تا بستر لازم برای احداث صحن این بقعه مبارکه توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه و پارکینگ توسط شهرداری قم آماده شود.

اقبالیان یادآور شد: وظیفه شهرداری قم در رابطه با بوستان‌ها، ایجاد فضای بوستان‌ها و فضای سبز است و رفع تمام مشکلات و معضلات موجود در این فضاها از حیطه وظایف قانونی شهرداری خارج است و لازم است تا سایر دستگاه‌ها نیز در کنار مجموعه مدیریت باشند.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده از سوی موش‌های مزاحم برای شهروندان نیز اذعان کرد: در این خصوص هر اقدام و مبارزه‌ای که شهرداری خواهان انجام آن باشد لازم است تا مرکز بهداشت قم نیز در کنار مجموعه مدیریت شهری باشد.

مدیر منطقه یک شهرداری قم اضافه کرد: در خصوص بافت‌های فرسوده و بافت‌های پیرامونی نیز طبق ابلاغیه هیئت دولت، امکان دریافت وام از طریق بانک مسکن فراهم‌شده است و برای حل مشکلات کنونی این بافت‌ها باید توسعه و تعریض این معابر انجام بگیرد.

وی برپایی روز بازارها در این منطقه شهری را موردتوجه قرار داد و افزود: برپایی پنجشنبه‌بازار در محدوده منطقه یک شهرداری قم از معضلات این منطقه است که باید با مدیریت اصولی و دقیق جمع‌آوری شود.

مدیر منطقه یک شهرداری قم ابراز داشت: بوستان ۴۰ هکتاری رضوان به‌عنوان یکی از بوستان‌های شاخص قم در محدوده منطقه یک شهرداری قم در حال احداث است که ازنظر وسعت جز بوستان‌های بزرگ قم خواهد بود.

اقبالیان با بیان اینکه شهرداری قم برای افزایش پل‌های عابر پیاده مکانیزه در منطقه یک برنامه دارد، ادامه داد: آسفالت و تعویض روکش یکی از مباحث مهم شهری است و با آنکه قیمت قیر طی یکی دو سال اخیر با جهش زیادی همراه شده ولی مدیریت شهری همچنان با قدرت به دنبال رفع مشکلات آسفالت معابر است.‌