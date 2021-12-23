۸۰ درصد طرح نسخه نویسی الکترونیکی در گیلان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ابومحبوب شامگاه چهارشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران با اشاره به اینکه گیلان در حذف دفترچه‌های بیمه سلامت در گروه دوم کشور قرار دارد، اظهار کرد: تا کنون ۸۰ درصد بحث نسخه نویسی الکترونیکی و عدم پذیرش نسخه‌های کاغذی در استان گیلان اجرایی شده است.

وی افزود: گیلان جز استانی است که از قبل هم می‌توانست ثبت نسخه‌های کاغذی و آمارها را افزایش دهیم اما فرصت داده شده تا بیمه شدگان سازمان سلامت بتوانند از سیستم دفترچه و نسخه‌های کاغذی استفاده کنند.

مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی اداره کل بیمه سلامت گیلان با توجه به شروع طرح نسخه نویسی الکترونیکی انتظار می‌رود به زودی به سطح بالاتری رسیده و جز گروه اول قرار گیریم.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بیمه شده در سازمان سلامت استان گیلان داریم، ادامه داد: هزار و ۶۸۰ مؤسسه خدمات درمانی را به این بیمه شدگان ارائه می‌دهند.