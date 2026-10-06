مرکز مدیریت و توسعه مهارت و فناوری در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز مهارت‌آموزی و شغلی فنی و حرفه‌ای در این دانشگاه اقدامی بسیار مهم و ارزشمند است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای مهارت‌های تخصصی دانشجویان و فراهم شدن زمینه اشتغال آنان پس از فارغ‌التحصیلی داشته باشد.

دانیال اسفندیاری افزود: دانشجویان باید در کنار تحصیل، مهارت‌های کاربردی و مورد نیاز بازار کار را نیز فرا بگیرند.

فرماندار گناوه اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و ایجاد پیوند میان دانشگاه، فنی و حرفه‌ای و بازار کار می‌تواند زمینه را برای تربیت نیروی انسانی توانمند، افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش فاصله میان آموزش و نیازهای واقعی جامعه فراهم کند.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناوه هم ،هدف از راه‌اندازی مرکز TMC را ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، مهارت، بازار کار، صنعت و کارآفرینی و تبدیل ظرفیت علمی دانشگاه به فرصت‌های واقعی اشتغال و کسب‌وکار عنوان کرد.

ابراهیم حسینی افزود: اهدف نهایی مرکز TMC دانشگاه پیام نور گناوه،ایجاد یک زیست‌بوم مهارت، فناوری و اشتغال است؛ به‌گونه‌ای که دانشجو صرفاً دانش‌آموخته دانشگاه نباشد، بلکه با برخورداری از مهارت‌های مورد نیاز بازار، توانایی ورود به بازار کار، ایجاد کسب‌وکار و کارآفرینی را نیز داشته باشد.