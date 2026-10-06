  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

یحیی سریع: تحرکات دشمن در جبهه الوازعیه را دفع کردیم

یحیی سریع: تحرکات دشمن در جبهه الوازعیه را دفع کردیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از دفع تحرکات عناصر دشمن سعودی در جنوب غربی الوازعیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما توانستیم عناصر دشمن سعودی را که سعی داشتند به سمت مواضع ما در جنوب غربی الوازعیه پیشروی کنند، دفع کنیم و آنها را به عقب برانیم و این مزدوران نتوانستند پیشروی خاصی داشته باشند.

وی افزود: در جریان دفع حمله مزدوران، تعدادی از خودروها و نفربرهای زرهی مزدوران سعودی منهدم و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: مراکز تجمع مزدورانی که برای نجات نیروهای باقی مانده وارد عمل شده بودند با موشک های بالستیک هدف قرار گرفت. اصابت ها دقیق و مستقیم بود و شمار زیادی کتشه و زخمی از این عناصر برجای گذاشت.

کد مطلب 6970090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      هنوز معلم نیست چه میگذرد هر دو طرف مدعی پس گرفتن مواضع هستند این جنگ سرنوشت یمن است و باید در آن پیروز شود چون هیچ راهی بجز پس گرفتن کل یمن و پایان تحریم ندارند وضعیتی واقعا در قحطی کامل است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها