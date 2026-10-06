یحیی سریع: تحرکات دشمن در جبهه الوازعیه را دفع کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما توانستیم عناصر دشمن سعودی را که سعی داشتند به سمت مواضع ما در جنوب غربی الوازعیه پیشروی کنند، دفع کنیم و آنها را به عقب برانیم و این مزدوران نتوانستند پیشروی خاصی داشته باشند.

وی افزود: در جریان دفع حمله مزدوران، تعدادی از خودروها و نفربرهای زرهی مزدوران سعودی منهدم و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: مراکز تجمع مزدورانی که برای نجات نیروهای باقی مانده وارد عمل شده بودند با موشک های بالستیک هدف قرار گرفت. اصابت ها دقیق و مستقیم بود و شمار زیادی کتشه و زخمی از این عناصر برجای گذاشت.