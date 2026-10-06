به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زارعی عصر سه شنبه در دیدار هیئت عالی‌رتبه هلدینگ راه‌سازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج اظهار کرد: وحدت و انسجامی که میان مردم سنندج وجود دارد، سرمایه‌ای مهم برای مدیریت شهری و زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.

وی افزود: این همدلی که در میان مردم سنندج ریشه‌ای دیرینه دارد، ظرفیت مهمی برای امیدآفرینی در جامعه ایجاد کرده و می‌تواند زمینه را برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات شهری فراهم کند.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه همراهی مردم توان مدیریت شهری برای پیگیری مطالبات شهروندان را افزایش می‌دهد، گفت: انسجام و یکپارچگی موجود باید به ظرفیت عملی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به نیازهای مردم تبدیل شود.

زارعی با اشاره به سابقه همراهی مردم سنندج با نظام و انقلاب، خطاب به هیئت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بیان کرد: خدمت به مردم نجیب سنندج نیازمند نگاه مسئولانه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است و باید تلاش شود این خدمت با جدیت و نیت خالصانه دنبال شود.

وی توسعه زیرساخت‌های شهری را یکی از مهم‌ترین نیازهای سنندج عنوان کرد و افزود: با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و وحدت میان مردم و مسئولان، می‌توان روند توسعه شهر را شتاب بخشید و حتی تجربه موفقی را برای سایر شهرهای کشور رقم زد.

تأکید بر آغاز سریع پروژه‌های شهری

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در ادامه به توافقات انجام شده در نشست‌های کارشناسی میان شهرداری و کارشناسان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اشاره کرد و خواستار ورود عملیاتی این مجموعه به پروژه‌های مورد توافق شد.

زارعی تأکید کرد: ضروری است برنامه اجرایی پروژه‌ها هرچه سریع‌تر ابلاغ و اولویت‌بندی شود تا فاصله میان توافقات انجام شده و اجرای پروژه‌ها به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه همکاری میان مدیریت شهری و قرارگاه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سطح شهر و در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده باشد.

هم‌افزایی مدیریت شهری و قرارگاه برای توسعه سنندج

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج، هم‌افزایی میان مدیریت شهری و ظرفیت‌های فنی و اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را فرصتی برای شتاب بخشیدن به روند توسعه شهر دانست و گفت: پیگیری مستمر توافقات و تبدیل تصمیمات کارشناسی به عملیات اجرایی باید در اولویت قرار گیرد.

زارعی در پایان بر استمرار پیگیری پروژه‌های مورد توافق تأکید کرد و افزود: هدف نهایی این همکاری، ارتقای زیرساخت‌های شهری و ارائه خدمات شایسته‌تر به مردم سنندج است و شورای اسلامی شهر نیز روند اجرای توافقات را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهد کرد.